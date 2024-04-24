Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanını Seçti

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Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirerek Çocuk Meclisi Başkanını seçti. Yedi adayın yarıştığı seçimde geleceğin liderleri projelerini meclis üyelerine anlattı, başa baş geçen seçim sonucunda yeni başkan belirlendi.

Süleymanpaşa'da faaliyet gösteren tüm ilkokullardan ikişer öğrencinin yer aldığı Çocuk Meclisi, tanışma toplantısının ardından seçimli genel kurulunu gerçekleştirdi. Tanışma toplantısında aday olan isimler belirlendi. İkinci oturumda ise adaylar projelerini ve vaatlerini meclis üyelerine sunarak oy istedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, Süleymanpaşa Çocuk Meclisi toplantısını ziyaret ederek çocuklara başarılar diledi. Utku, 2023 yılı Süleymanpaşa Çocuk Meclisi Başkanı Ömer Kuzey Osmanpaşa'ya plaket vererek bir yıl boyunca yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Daha sonra seçime geçildi. Yedi adayın isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı oy pusulalarını kullanarak oylarını atan Çocuk Meclisi üyeleri, destekledikleri adaya oylarını verdi.

Yeni Başkan Eva Akgün oldu

Yapılan kapalı oylamada; Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Eva Akgün 12 oyla Çocuk Meclisi Başkanı, Birce Aydın 10 oyla 1. Başkan Yardımcısı ve Hafize Zeynep Elçiçek de 5 oyla 2. Başkan Yardımcısı seçildi.

Kazanan adaylar, kürsüye gelerek Çocuk Meclisi üyelerine teşekkür etti ve birlikte çalışma sözü verdi. - TEKİRDAĞ