Süleymanpaşa Belediyesi'nden Eve Konteyner Yardımı - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesi'nden Eve Konteyner Yardımı

Süleymanpaşa Belediyesi\'nden Eve Konteyner Yardımı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine konteyner ev teslim edilerek destek olundu. Belediye Başkanı Volkan Nallar, zor durumdaki vatandaşlara yardım etmeye devam edeceklerini belirtti.

09.11.2024 15:39  Güncelleme: 15:41
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan ve daha önce eşini ve oğlunu kaybetmiş olan yaşlı bir kadına Süleymanpaşa Belediyesi yardım eli uzatarak konteyner ev teslim etti.

Bıyıkali Mahallesi'nde kerpiçten yapılmış ve çökmek üzere olan evde tek başına yaşayan yaşlı kadının, eşini ve genç yaşta oğlunu kaybetmesinin ardından kimsesiz kaldığı öğrenildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, yaşlı kadının yaşadığı evin yanına beton zemin hazırlayarak bağışlanan konteyner evi vinç yardımıyla zemine yerleştirdi. Kadının sevinci görülmeye değerdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Atakan, evin çok kötü durumda olduğunu üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, hızla zemini hazırlayıp konteyner evi yerine yerleştirdiklerini ve kısa sürede iç düzenlemeleri tamamlayacaklarını ifade etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, zor durumda olan vatandaşlara destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Teyzemizin böyle bir durumda kalmasını duymak hepimizi üzdü. Bir nebze yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Artık yalnız değil; Süleymanpaşa Belediyesi onun yanında" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Süleymanpaşa Belediyesi'nden Eve Konteyner Yardımı - Son Dakika

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