Süleymanpaşa'da Çocuklar İçin Trafik Park Yakında Açılıyor - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da Çocuklar İçin Trafik Park Yakında Açılıyor

Süleymanpaşa\'da Çocuklar İçin Trafik Park Yakında Açılıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, trafik kurallarını eğlenerek öğrenebilecekleri 'Trafik Park' çalışmaları sona yaklaşıyor. Belediye Başkanı Volkan Nallar, parkın en kısa sürede çocuklara hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

23.12.2024 10:19  Güncelleme: 10:25
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan, çocukların eğlenmenin yanı sıra trafik kurallarını da öğrenebileceği Trafik Park'ta sona yaklaşıldı.

Toplam 4626 metrekare alanda hizmet verecek Trafik Park'ta incelemelerde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, en kısa sürede parkı tamamlayıp çocukların hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtirken; "Burası çocuklarımızın çok beğeneceği, çok seveceği bir park olacak. Buradan hiç ayrılmak istemeyecekler. Biz de bu ışığı görerek çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. İnşallah en kısa sürede parkımızı tamamlayıp çocuklarımıza teslim edeceğiz" dedi.

"Trafik park Süleymanpaşa'ya çok yakışacak"

Trafik Park'ın tematik bir park olması noktasına da değinen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar; "Hep burasının çok güzel bir park olacağını söyledik ama asıl burayı güzel yapan şey çocuklarımızın eğlenirken öğrenecek olması. Buraya gelen çocuklar trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde öğrenecek. Trafikte güvenli ve bilinçli olmayı yaşayarak tehlikesiz bir şekilde deneyimleyecek. Bunları yaparken de eğlenecek. Burayı daha da çok sevecek. Az kaldı çocuklar. Sizden çok az daha sabır istiyorum. Trafik Park Süleymanpaşa'ya çok yakışacak" diye konuştu.

İçeriğinde trafik temalı birbirinden özel oyun alanları ve oyun grupları olacak

Çocukların şimdiden merakla beklediği ve çok seveceği Trafik Park'ta trafik temalı oyun alanları olarak benzin istasyonu, hastane binası, itfaiye binası, okul binası, otobüs durağı, tren temalı oyun grubu, kepçe temalı oyun grubu, kamyon temalı oyun grubu, üst geçit, kaya tünel, temalı trafik lambaları, trafik levhaları, araba figürü, tahterevalli ve salıncaklar bulunacak.

Süleymanpaşa'da bir ilk

Süleymanpaşa'da bir ilk olma özelliği taşıyan Trafik Park'ta trafik temalı oyun alanının yanı sıra basketbol sahası, bisiklet yolları, açık hava oturma alanları ve büfe yer alacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Süleymanpaşa'da Çocuklar İçin Trafik Park Yakında Açılıyor - Son Dakika

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