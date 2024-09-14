Süleymanpaşa'da Lezzetli Sarma Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da Lezzetli Sarma Yarışması Düzenlendi

Süleymanpaşa\'da Lezzetli Sarma Yarışması Düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen sarma yarışmasında, yöresel lezzetler jüri tarafından değerlendirildi. Yarışma sonunda kazananlar ödüllerini aldı ve tüm sarmalar etkinlikteki katılımcılara ikram edildi.

14.09.2024 12:39  Güncelleme: 12:47
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği sarma yarışmasında jüri tarafından en lezzetli sarmalar seçilirken, sarma yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği yöresel ürünlerin tanıtılması etkinliği kapsamında gerçekleştirilen sarma yarışması büyük ilgi gördü. Kadınların hazırladığı 11 çeşit sarma, jüri üyeleri tarafından başta yöresellik olmak üzere lezzet gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirildi.

Jüri üyelerinin değerlendirilmesi sonrasında yarışmada birincilik ödülü, Süheyla Yeltepe'nin hazırladığı sarma ile kazanılırken, ikincilik ödülü Muhabbat Tayyirova'ya, üçüncülük ödülü ise Ayşe Güngör'e verildi. Kazananlar ödüllerini katılımcıların elinden alırken, yarışmaya katılan tüm kadınlara etkinlik sonunda tebrik ve teşekkürler sunuldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da etkinliğe katılarak kadın yarışmacılara başarılar diledi ve jüri ile birlikte sarmaların tadına baktı. Yarışma sonunda ise tüm sarmalar etkinlik alanındaki vatandaşlara ikram edilerek, katılımcılara unutulmaz bir lezzet şöleni sunuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Süleymanpaşa'da Lezzetli Sarma Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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