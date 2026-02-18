Süleymanpaşa'da Ramazan Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süleymanpaşa'da Ramazan Coşkusu

Süleymanpaşa\'da Ramazan Coşkusu
18.02.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çocuklar, dualar ve ilahilerle Ramazan'ı karşıladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen fener alayında yüzlerce çocuk dualar ve ilahiler eşliğinde yürüdü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı mevkiinde toplanan çocuklar ve aileleri, "Hoş geldin Ramazan" pankartlarıyla yürüyüşe başladı. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla organize edilen etkinlikte, vatandaşlar ellerindeki fenerlerle Hükümet Caddesi boyunca ilerledi. Yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş boyunca tekbirler getirildi, salavatlar okundu, ilahiler söylendi.

Hükümet Caddesi'nde renkli görüntüler

Ailelerin de yoğun katılım gösterdiği yürüyüşte çocuklar, taşıdıkları fenerlerle kentin sokaklarını adeta aydınlattı. Dualar eşliğinde ilerleyen kortej, Tekirdağ Valilik Meydanı'na ulaştığında meydanda anlamlı bir atmosfer oluştu.

"Ramazan kardeşliğe çağrı"

Tekirdağ Valilik Meydanı'nda yapılan konuşmanın ardından toplu dualar edildi. Grup adına açıklama yapan Süleyman Çalışkan, "Rahmet, merhamet, bereket iklimi Ramazan dedik. ve bu Ramazan'ı geçen sene yaptığımız gibi bu sene de halkımızın teveccühüyle caddelerde yürüyerek tekbirler getirerek, salavatlar getirerek, maniler söyleyerek tekrar bu senede ramazan karşılaması yapalım dedik. Elhamdülillah Tekirdağ'ımızın halkı da teveccüh gösterdi. Ramazan kardeşliğe çağrı diyerek başladığımız Ramazan faaliyetlerimize ilk önce bu yürüyüşle başladık. Sonra inşallah ailelere, yetim, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar yapacağız. Mazlum coğrafyalara ulaşıp oralarda insanlara yardımlar yapacağız. Bizler Ramazan'ı coşkuyla karşılıyoruz. İnşallah Ramazan'dan da en güzel şekilde istifade edenlerden olmak istiyoruz. Rabbim bizleri en güzel istifade edenlerden eylesin. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Cümlemize" dedi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süleymanpaşa'da Ramazan Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

20:23
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
16:42
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 20:45:28. #7.11#
SON DAKİKA: Süleymanpaşa'da Ramazan Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.