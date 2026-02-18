Süleymanpaşa\'da Ramazan Coşkusu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen fener alayında yüzlerce çocuk dualar ve ilahiler eşliğinde yürüdü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı mevkiinde toplanan çocuklar ve aileleri, "Hoş geldin Ramazan" pankartlarıyla yürüyüşe başladı. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla organize edilen etkinlikte, vatandaşlar ellerindeki fenerlerle Hükümet Caddesi boyunca ilerledi. Yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş boyunca tekbirler getirildi, salavatlar okundu, ilahiler söylendi.

Hükümet Caddesi'nde renkli görüntüler

Ailelerin de yoğun katılım gösterdiği yürüyüşte çocuklar, taşıdıkları fenerlerle kentin sokaklarını adeta aydınlattı. Dualar eşliğinde ilerleyen kortej, Tekirdağ Valilik Meydanı'na ulaştığında meydanda anlamlı bir atmosfer oluştu.

"Ramazan kardeşliğe çağrı"

Tekirdağ Valilik Meydanı'nda yapılan konuşmanın ardından toplu dualar edildi. Grup adına açıklama yapan Süleyman Çalışkan, "Rahmet, merhamet, bereket iklimi Ramazan dedik. ve bu Ramazan'ı geçen sene yaptığımız gibi bu sene de halkımızın teveccühüyle caddelerde yürüyerek tekbirler getirerek, salavatlar getirerek, maniler söyleyerek tekrar bu senede ramazan karşılaması yapalım dedik. Elhamdülillah Tekirdağ'ımızın halkı da teveccüh gösterdi. Ramazan kardeşliğe çağrı diyerek başladığımız Ramazan faaliyetlerimize ilk önce bu yürüyüşle başladık. Sonra inşallah ailelere, yetim, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar yapacağız. Mazlum coğrafyalara ulaşıp oralarda insanlara yardımlar yapacağız. Bizler Ramazan'ı coşkuyla karşılıyoruz. İnşallah Ramazan'dan da en güzel şekilde istifade edenlerden olmak istiyoruz. Rabbim bizleri en güzel istifade edenlerden eylesin. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Cümlemize" dedi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ