Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, yeni hizmet ve projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, toplumun her kesiminden gelen tebrik ziyaretlerini kabul ediyor.

26.04.2024 10:38  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bir yandan yeni hizmet ve projelerin hayata geçirilmesi için yürütülen faaliyetleri yakından takip eden Başkan Ali Tombaş, diğer yandan da toplumun her kesiminden tebrik için gelen misafirleri kabul ediyor.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Toplumun her kesiminden tebrik için gelen misafirleri ilgiyle karşılayan Başkan Ali Tombaş, halihazırda devam eden çalışmaları ve yeni projelerin hayata geçirilmesi süreçlerini de titizlikle takip ediyor.

"Gönlümüz de kapımız da herkese açık"

Başkan Ali Tombaş'a tebrik ziyaretleri de büyük bir yoğunlukla devam ediyor. Siyasetin önde gelen isimleri, kurum yöneticileri, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, kültür-sanat ve spor camiasından tanınan simalar, kanaat önderleri, muhtarlar, vatandaşlar Başkan Ali Tombaş'ı ziyaret ediyor. Her bir misafirini kapıda karşılayıp ilgiyle ağırlayan Başkan Ali Tombaş, "Belediyemiz, her bir vatandaşımızın evi. Gönlümüz de kapımız da her zaman ve herkese açık. Hayırlı olsun temennileri ve nazik ziyaretleri için her bir vatandaşıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan çalışmaları hızlandırdı

Başkan Yardımcıları ve Müdürlerle düzenli olarak Koordinasyon Toplantıları'nı gerçekleştiren Başkan Ali Tombaş çalışmaları da yakından takip ediyor. Bir yandan sahadaki çalışmaları bizzat yerinde inceleyen Başkan Ali Tombaş, yeni projelerin de hazırlık süreçleriyle ilgileniyor. Yeni eser ve hizmetleri bir an önce vatandaşlarla buluşturmak istediğini vurgulayan Başkan Ali Tombaş, "Sultanbeyli'mize yeni eser ve hizmetler kazandırmak için özenle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halihazırda devam eden faaliyetlerin bir an önce tamamlanması, yeni projelerin de hızla hayata geçirilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çünkü, yeni eser ve hizmetlerimizi bir an önce vatandaşlarımızın istifadesine sunmak istiyoruz. Sultanbeyli'mizin her alanda daha da kalkınması, gelişmesi ve marka değerinin yükselmesi temel hedefimiz. Bu temel hedef doğrultusunda, vatandaşlarımızın da talep, beklenti ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ali Tombaş, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:33 Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman’a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin
10:10 Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
08:29 70 kişiyle başlayan Filistin’e destek protestoları dalga dalga tüm ABD’ye yayıldı: En az 570 gözaltı 70 kişiyle başlayan Filistin'e destek protestoları dalga dalga tüm ABD'ye yayıldı: En az 570 gözaltı
10:37 Ticaret Bakanlığı, sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu Ticaret Bakanlığı, sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu
10:33 Survivor All Star’da Nefise’nin sırtına kırık seramik düştü Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü
10:28 Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti
10:02 Venezuela’da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı
09:54 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor
09:42 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 11:10:45. #1.13#
SON DAKİKA: Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement