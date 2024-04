Yerel

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bir yandan yeni hizmet ve projelerin hayata geçirilmesi için yürütülen faaliyetleri yakından takip eden Başkan Ali Tombaş, diğer yandan da toplumun her kesiminden tebrik için gelen misafirleri kabul ediyor.

"Gönlümüz de kapımız da herkese açık"

Başkan Ali Tombaş'a tebrik ziyaretleri de büyük bir yoğunlukla devam ediyor. Siyasetin önde gelen isimleri, kurum yöneticileri, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, kültür-sanat ve spor camiasından tanınan simalar, kanaat önderleri, muhtarlar, vatandaşlar Başkan Ali Tombaş'ı ziyaret ediyor. Her bir misafirini kapıda karşılayıp ilgiyle ağırlayan Başkan Ali Tombaş, "Belediyemiz, her bir vatandaşımızın evi. Gönlümüz de kapımız da her zaman ve herkese açık. Hayırlı olsun temennileri ve nazik ziyaretleri için her bir vatandaşıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan çalışmaları hızlandırdı

Başkan Yardımcıları ve Müdürlerle düzenli olarak Koordinasyon Toplantıları'nı gerçekleştiren Başkan Ali Tombaş çalışmaları da yakından takip ediyor. Bir yandan sahadaki çalışmaları bizzat yerinde inceleyen Başkan Ali Tombaş, yeni projelerin de hazırlık süreçleriyle ilgileniyor. Yeni eser ve hizmetleri bir an önce vatandaşlarla buluşturmak istediğini vurgulayan Başkan Ali Tombaş, "Sultanbeyli'mize yeni eser ve hizmetler kazandırmak için özenle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halihazırda devam eden faaliyetlerin bir an önce tamamlanması, yeni projelerin de hızla hayata geçirilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çünkü, yeni eser ve hizmetlerimizi bir an önce vatandaşlarımızın istifadesine sunmak istiyoruz. Sultanbeyli'mizin her alanda daha da kalkınması, gelişmesi ve marka değerinin yükselmesi temel hedefimiz. Bu temel hedef doğrultusunda, vatandaşlarımızın da talep, beklenti ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL