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Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Genç Adres ve Genç Akademi'ye ziyarette bulundu. Sultanbeyli Belediyesi tarafından desteklenen ve ABD'de düzenlenecek SUAS (Student Unmanned Aerial Systems) yarışmasına katılmaya hak kazan genç mühendislerin İHA Projesini inceleyip çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan sahada vatandaşları, esnafları ziyaret eden Başkan Tombaş bir yandan da belediyenin faaliyetlerini ve projelerini yakından takip ediyor.

"İcat çıkaran gençleri seviyoruz"

Başkan Ali Tombaş'ın bu seferki ziyaret durağı SUGEM'e bağlı Genç Adres ve Genç Akademi hizmet merkezleri oldu. Burada gençlerle bir araya gelip onlarla sohbet etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Tombaş, "Üreten, keşfeden, tabiri caizse başımıza icat çıkaran gençlerimizi seviyoruz. Her zaman da destekliyoruz. Tüm imkanlarımızla onların yanında olacağımızı bilmelerini istiyoruz" dedi.

"Gençlerimizi her zaman destekliyoruz"

Belediyenin desteklediği genç mühendislerle de bir araya gelen Tombaş, "Her biri birbirinde değerli, pırlanta gibi geçlerimiz, genç beyinlerimiz var. Onlara gerekli alt yapı, teknik ve maddi destek sağlandığında çok başarılı işlere imza atacaklarına inanıyoruz. İşte bunun timsali olan genç mühendislerimiz. Bir araya gelip İnsansız Hava Aracı alanında özel bir projeye imza attılar. ABD'de düzenlenecek SUAS (Student Unmanned Aerial Systems) yarışmasına katılmaya hak kazandılar. Sizlerle gurur duyuyoruz. Önümüzdeki 25 Haziran'da gerçekleştirilecek yarışmada şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli üretime tam destek

Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları üretiminde dünyada büyük bir söz sahibi olduğuna dikkat çeken Başkan Tombaş, "Ülkemiz, savunma sanayi alanında da oldukça güzel bir noktada. İnsansız hava araçlarında kuşkusuz ülkemiz dünyaya kendini kanıtladı. Bizler Sultanbeyli Belediyesi olarak, yarının kaşifleri ilçemizden çıksın diye gençlerimize tam destek veriyoruz. Gençlerimiz yeter ki çalışsın, başarı elbet onları bulacaktır. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda onlara her türlü desteği veriyoruz. Yeter ki potansiyel yeteneklerini keşfe çıksınlar. Bizler gençlerimize şartsız güveniyoruz" diye konuştu.

Başkan Tombaş, ardından Genç Akademi'de üniversite sınavına hazırlık eğitimi alan gençleri ziyaret ederek tüm gençlere başarılar diledi. - İSTANBUL