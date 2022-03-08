Sultanbeyli'de emekçi kadınlar bir araya geldi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de emekçi kadınlar bir araya geldi

08.03.2022 19:11
Sultanbeyli'de emekçi kadınlar bir araya geldi

Sultanbeyli İş Kadınları Derneği (SUİŞKAD) tarafından Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen kokteylde kadınlar bir araya geldi.

Sultanbeyli İş Kadınları Derneği (SUİŞKAD) tarafından Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen kokteylde kadınlar bir araya geldi.

SUİŞKAD tarafından Kadınlar Günü programı düzenlendi. Zeray Kongre Salonu'ndaki programa iş kadınları ve emekçi kadınlar katıldı. Derneğin faaliyetlerine ilişkin slayt gösterisi ile başlayan programda konuşan SUİŞKAD Başkanı Hasret Alcellat, Kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak üzere kutlanmaya başlanan Kadınlar Günü'nün, kadının toplumdaki önemini hatırlamak için en önemli günlerden biri olduğunu vurguladı. Tarih boyu toplumların günümüze kadar gelmesinde önemli bir rol oynayan kadınların, geleceğin de temelini oluşturduğunu ifade eden Alcellat, şunları vurguladı:

"Kadınlarımızın işgücüne katılım oranlarını arttırmalıyız. Eğitimlerinin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalarına önayak olmalıyız" diyen Alcellat, "SUİŞKAD olarak sorumluluk alanımızdaki kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşmaları, ekonomideki yerlerinin güçlendirilmesi ve kadın girişimcilerimizin teşvik edilmesi daima temel önceliğimiz olmuştur" sözlerini kaydetti.

Programda daha sonra Narkotik Anne sunumu ve Bursa Nilüfer Kadın Korosu konseri yer aldı. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de emekçi kadınlar bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultanbeyli'de emekçi kadınlar bir araya geldi - Son Dakika


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