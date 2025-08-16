Sultanbeyli İletişim Merkezi (SİMER) 7/24 Hizmete Girdi

Sultanbeyli'de uzman kadrosu, tam donanımlı teçhizatı, hızlı ve etkili çözüm ilkesiyle Sultanbeyli İletişim Merkezi (SİMER) 7/24 hizmete başladı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, vatandaş ile belediye arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmek amacıyla SİMER'i kurduklarını açıkladı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Vatandaş odaklı çalışmalarını hızla sürdüren Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda kurulan Sultanbeyli İletişim Merkezi (SİMER), 7/24 hizmet verecek şekilde çalışmalarına başladı. SİMER, Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşların belediyeyle hızlı ve etkin bir iletişim kurabilmesi adına tüm talep, istek, şikayet ve önerilerini iletebildikleri bir sistem olarak 7/24 hizmet vermeyi amaçlıyor.

Başkan Tombaş: "Hızlı ve etkili çözümün adresi SİMER"

Projenin Sultanbeylililerin talepleri doğrultusunda ortaya çıktığını dile getiren ve SİMER hakkında bilgiler veren Başkan Tombaş, "Sultanbeyli Belediyesi olarak ilçemize değer katmaya, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Bir yanda dev projeleri halkımızla buluştururken diğer taraftan da vatandaşlarımızla olan diyaloğu, muhabbetimizi artırıyoruz. En önem verdiğimiz konuların başında hemşehrilerimizin bizden talepleri geliyor. Vatandaşımızın isteklerini önemsiyoruz. Bundan dolayı iletişim alanına SİMER ile yeni bir bakış getiriyoruz. SİMER, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimiz talep, istek, şikayet veya önerilerini gönül rahatlığıyla iletebilir" dedi.

Son modern teknolojiyle altyapı yenilendi

SİMER'i kurarken vatandaşlar ile belediye arasındaki iletişimi hızlı ve etkin hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Tombaş, "Çağrı merkezimizle tamamıyla yeniledik. Personel kadromuzu 2 kat artırdık. Teknik altyapımızı son modern teknolojiyle yeniledik. Mahallelere de İletişim Ofisleri açmaya devam ediyoruz. Böylece vatandaşlarımızın hem bireysel olarak hem de telefon veya dijital mecralar üzerinden bize ulaşmasını kolaylaştırdık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL