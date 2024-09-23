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2024-2025 Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu, Yücel Arzen konseriyle açıldı

İSTANBUL - 2024-2025 Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu, Yücel Arzen'in sahne aldığı konser ile açıldı. Konsere katılan müzikseverler, müzik ziyafeti yaşadı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından, 2024 - 2025 Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu açılışı gerçekleştirildi. Dün açılışı yapılan 8. Sultanbeyli Kitap Fuarı'nın ardından, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 2024-2025 Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu Açılış Töreni düzenlendi. Düzenlenen programda, AK Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili ve besteci, şair, ses sanatçısı ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları sahne aldı. Yücel Arzen'in orkestra eşliğinde seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile müzikseverler müzik ziyafeti yaşadı. Ayrıca kültür merkezinin salonuna kurulan fotoğraf sergisi de programa katılan vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Programın açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "2024- 2025 Kültür Sanat Sezonu'nu açmış bulunmaktayız. Sultanbeyli'de 8'incisini düzenlediğimiz kitap fuarımızın da açılışını yaptık. Görkemli heyecanlı yoğun bir katılımla kitap fuarımızı vatandaşlarımızın kitapseverlerin hizmetine açmış olduk. Bir hafta boyunca 80 yayınevinin, 150'ye yakın yazarın olduğu, söyleşilerin yapıldığı kitap fuarı da Sultanbeyli'mize hayırlı uğurlu olsun. Bu akşam çok kıymetli milletvekilimiz, değerli sanatçımız Yücel Arzen ile birlikte kültür sanat programını da açmış oluyoruz. Hayırlı ve mübarek olsun" dedi.