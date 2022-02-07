Sultandağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Sultandağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın gerçekleştirilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Bilal Şeker 266 oy alarak rakibi Devran Gürel'e büyük bir fark atıp yeniden başkanlığa seçildi.

Sultandağı Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda yapılan seçimde odaya kayıtlı 432 üyeden 366'sı üye oy kullandı. 6 oyun geçersiz, bir oyun ise boş çıktığı seçimde sarı liste ile seçime giren mevcut Başkan Bilal Şeker 266, kırmızı liste ile seçime giren rakibi Devran Gürel ise 93 oy aldı. Yapılan seçim sonucunda güven tazeleyerek yeniden oda başkanı seçilen Bilal Şeker tebrikleri kabul ederek, üyelere teşekkür etti.2 - AFYONKARAHİSAR