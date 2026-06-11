Sultandağı'nda Organik Kiraz Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Sultandağı'nda Organik Kiraz Projesi Devam Ediyor

Sultandağı\'nda Organik Kiraz Projesi Devam Ediyor
11.06.2026 11:42
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Afyonkarahisar'da organik kirazın korunması için sirke sineği tuzakları kontrol ediliyor.

Afyonkarahisar'da 'Sultandağı'nın Organik Kirazı Sirke ile Korunuyor' projesi çerçevesinde sirke sineği tuzaklarının kontrolleri yapılmaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde organik kiraz üretiminin desteklenmesi, bitki sağlığının korunması ve çevre dostu mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede 'Sultandağı'nın Organik Kirazı Sirke ile Korunuyor' projesi çerçevesinde daha önce dağıtımı gerçekleştirilen sirke sineği tuzaklarının kontrolleri, il müdürlüğümüz ile Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında tuzakların etkinliği değerlendirilirken, üreticilerimize organik tarım uygulamaları, bitki koruma yöntemleri ve sürdürülebilir üretim konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca üretim sezonuna ilişkin saha gözlemleri yapılarak üreticilerimizin talep ve önerileri yerinde değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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