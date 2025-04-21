Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Vatandaşlarla Buluştu

Sık sık dışarı çıkarak sokağın nabzını tutan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu kez 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programıyla komşularıyla bir araya geldi. Eski Habibler Mahallesi'nde komşularıyla buluşan Başkan Dursun, talep ve önerileri dikkatle dinledi.

"Ulaşılabilir belediye, ulaşılabilir bir Başkan" sloganıyla yola çıkarak komşularıyla sık sık bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu kez farklı bir konseptle vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların ilçeye dair görüş, talep ve önerilerini dinlemek için "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programının ilki Eski Habibler mahallesinde gerçekleştirildi.

Habibler Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun öncülüğünde gerçekleştirilen programa AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı, Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Dursun soruları yanıtladı

Başkan Dursun, vatandaşlardan gelen soruları dikkatle dinleyerek cevapladı. Öneri ve talepleri de not alan Başkan Dursun, ilçede yapılan çalışmaları da detaylıca anlattı. Vatandaşlara simit ve çay ikramı da yapıldı.

"Belediye işi gönül işi"

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Bizler vatandaşımızı merkeze koyan bir belediyecilik anlayışından geliyoruz. AK Parti'nin "Milletle bütünleşen Belediyecilik anlayışı" çerçevesinde Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından organize edilen programda komşularımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler hep söyledik, yine söylüyoruz; belediye işi gönül işidir diye Komşularımızın görüşleri bizler için çok kıymetli. Bizler vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etmek için varız. Halka hizmet etmeyi, Hakka hizmet etmek olarak sayan insanlarız. ' Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programımızın ilkini Eski Habibler mahallemizde gerçekleştirdik. Komşularımızın ilçeye dair görüş, talep ve önerilerini dinledik. Programımıza hız kesmeden diğer mahallelerimizde de devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL