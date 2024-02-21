Sultangazi Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Sultangazi Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Eğitime Destek Akademisi öğrencilerini ağırlayarak başarılar diledi.

21.02.2024 13:18  Güncelleme: 13:26
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Her fırsatta gençlerle bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu kez başarılarıyla adından söz ettiren Sultangazi Eğitime Destek Akademisi öğrencilerini ağırladı. Gençlerle hayata ve eğitime dair sıcak bir sohbet gerçekleştiren Başkan Dursun, bu yıl sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Gençlerin fikirlerini önemseyen, yapılacak çalışmaları da bu doğrultuda şekillendiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kez Sultangazi Eğitime Destek Akademisi öğrencilerini ağırlayan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Dijital İletişim Merkezi'nde gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

"Gençler bizim her şeyimiz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Geleceğimizin mimarı gençlerimizle sürekli bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onların fikirleri bizim yapacağımız projelere de şekil veriyor. Bu kez üniversite sınavına öğrencileri ücretsiz olarak hazırlayan, başarılarıyla bizleri gururlandıran Sultangazi Eğitime Destek Akademisi öğrencilerimizi ağırlıyoruz. İlçemizin göz bebeği kurumlarından SEDA'mız kişiye özel başarı programıyla öğrencilerimizi en iyi şekilde sınavlara hazırlıyor. Bu yıl sınava girecek öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum. İnşallah hepsi hayalindeki üniversiteye kavuşur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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