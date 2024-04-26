Sultangazi Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Sultangazi Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da eşlik etti.

26.04.2024 15:27  Güncelleme: 15:34
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Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da eşlik etti.

Gençleri merkeze koyan projeleri hayata geçiren, onlara verdiği önemi her fırsatta dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerle buluşmaya devam ediyor. Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençleri Dijital İletişim Merkezi'nde ağırladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da gençlik buluşmasına katıldı.

"Burada başkan yok"

Gençlerle eğitim ve hayata dair keyifli bir sohbet gerçekleştiren Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede yapılan çalışmalardan da bahsetti. Talep ve önerileri dikkatle dinlerken, "Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Yapacağımız çalışmaları, hayata geçireceğimiz projeleri sizlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz. Burada bir Başkan olarak değil bir abi, bir arkadaş olarak hayata dair her şeyi keyifli bir şekilde konuşuyoruz. Bugün burada bizlere eşlik eden, sohbetimizi daha keyifli hale getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Zafer Sırakaya'ya da katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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