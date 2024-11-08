Sultangazi Belediyesi, 22 Bin 700 Kişiye İş İmkanı Sağladı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi, 22 Bin 700 Kişiye İş İmkanı Sağladı

Sultangazi Belediyesi, 22 Bin 700 Kişiye İş İmkanı Sağladı

Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi (SULKAM), son 5 buçuk yılda 22 bin 700 kişiye iş imkanı sağlayarak vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. İş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak istihdama önemli katkı sağlıyor.

08.11.2024 09:26  Güncelleme: 09:28
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Sultangazi Belediyesi, iş arayanlara umut olmaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi SULKAM, binlerce kişiye iş imkanı sağlıyor. Son 5 buçuk yılda 22 bin 700 kişiye iş imkanı sağlanırken, bu sayı her geçen gün daha da artıyor.

İşveren firmalarla iş arayan vatandaşlar arasında köprü olan Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi SULKAM, vatandaşlara iş imkanı sunmaya devam ediyor.

Firma sahipleri ile ilçede ikamet eden iş arayan vatandaşlar, Çözüm Merkezi ya da sulkam.sultangazi.bel.tr üzerinden başvuru yapıyor. Firmaların aradığı özelliklerle vatandaşın belirttiği niteliklerin uyuşması durumunda mülakat için Sultangazi Belediyesi devreye giriyor. Kariyer Merkezi'nde kaydı bulunan vatandaşlardan iş ilanına uygun özellik taşıyanlar mülakata davet ediliyor. İşveren ile iş arayanlar Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen mülakatta firma yetkilileriyle görüşüyor. Görüşmesi olumlu sonuçlananların işe giriş işlemleri anında başlatılıyor. Sultangazi Belediyesi böylece istihdama önemli katkı sağlıyor.

22 bin 700 kişiye iş imkanı

Sultangazi Belediyesi'nin istihdama katkıda bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bizler vatandaşımızın sıkıntısıyla dertlenen, mutluluğu ile sevinen bir anlayışla ilçemize hizmet ediyoruz. İş arayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor, SULKAM ile binlerce kişiye iş imkanı sağlıyoruz. İş arayan kardeşlerimize kolaylık sağlamak adına hayata geçirdiğimiz SULKAM, binlerce kişinin iş bulmasına katkı sağladı. Firmaların aradığı kriterlerdeki iş arayan vatandaşlarımızı firmalarla bir araya getirerek istihdama katkı sunuyoruz. Son beş buçuk yılda 22 bin 700 kişiye iş imkanı sağladık. Her geçen gün bu sayıyı daha da artıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi, 22 Bin 700 Kişiye İş İmkanı Sağladı - Son Dakika

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