Sultangazi Belediyesi Atatürk Bulvarı\'nda Gürültü Bariyeri Çalışması Yapıyor

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Sultangazi Belediyesi, araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda gürültü bariyeri çalışması gerçekleştiriyor. Yaklaşık 1 buçuk kilometre uzunluğundaki gürültü bariyeri tamamlandığında çevre binalarda yaşayan vatandaşların maruz kaldığı gürültü de minimuma indirilmiş olacak.

Sosyal yaşamın kalitesini artıran Sultangazi Belediyesi, günlük yaşamı kolaylaştıracak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sultançiftliği Mahallesi'nin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı çevresinde gürültüden dolayı yaşanan olumsuzluğun giderilmesi için harekete geçildi. Belediye ekipleri, konuyla ilgili Atatürk Bulvarı üzerinde gürültü bariyeri çalışmasını hayata geçiriyor. Yaklaşık bir buçuk kilometre uzunluğundaki gürültü bariyeri çalışması tamamlandığında ulaşımdan kaynaklanan gürültü kirliliği de minimuma indirilmiş olacak.

"Gürültüyü minimuma indiriyoruz"

Vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturduklarını dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımızın günlük hayatını kolaylaştırarak daha iyi hizmet almalarını sağlamak bizler için çok önemli. Vatandaşlarımızın günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları çözümlemek amacıyla titiz bir çalışma yürütüyoruz. Sultançiftliği Mahallemizde Atatürk Bulvarı'nda 1 buçuk kilometrelik alanda gerçekleştirdiğimiz gürültü bariyeri çalışması da onlardan bir tanesi. Yaptığımız çalışmayla özellikle çevre binalarda yaşayan vatandaşlarımızın maruz kaldığı gürültüyü minimuma indiriyoruz. Kısa bir süre içerisinde de çalışmamızı tamamlayacağız. Daha güzel bir Sultangazi için farklı alanlarda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL