Sultangazi Belediyesi, Başarılı Öğrencileri Bosna Hersek Gezisi ile Ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultangazi Belediyesi, Başarılı Öğrencileri Bosna Hersek Gezisi ile Ödüllendirdi

Sultangazi Belediyesi, Başarılı Öğrencileri Bosna Hersek Gezisi ile Ödüllendirdi

Sultangazi Belediyesi, üniversite sınavında başarı gösteren öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi. Öğrenciler, tarih ve doğa güzellikleriyle dolu bir deneyim yaşarken, Osmanlı izlerini de keşfetme fırsatı buldular.

17.09.2024 12:34  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, SEDA ile hazırlanarak üniversite sınavında derece yapan öğrenciler ile ilçedeki lise birincilerini 4 günlük Bosna Hersek Gezisi ile ödüllendirdi. Bosna Hersek, doğa güzellikleri ve Osmanlı izleri taşıyan mimarisiyle gençleri kendine hayran bıraktı.

Sultangazi Belediyesi, başarılı öğrencileri ödüllendirmeye devam ediyor. Liseye Giriş Sınavında derece yapan öğrenciler için Karadeniz turu düzenlenmiş, öğrenciler birçok şehri görmek fırsatı bulmuştu. Bu kez üniversite sınavında başarı elde eden öğrenciler için Bosna Hersek Turu düzenlendi. Geziye YKS sınavında Türkiye derecesi yapmış Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) öğrencileri ve ilçedeki liselerin birincileri katıldı. 3 gece 4 gün süren gezinin ulaşım ve konaklama dahil tüm masrafları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılandı.

Osmanlı izleri şehrin her yerinde

Doğal güzellikleri kadar Osmanlı izleri taşıyan tarihi ve kültürüyle de dikkat çeken Saraybosna, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Rehberler detaylı bir şekilde şehrin önemli noktalarını öğrencilere anlatarak, tarihte kısa bir yolculuğa çıkmalarını sağladı.

Tarihte kısa bir yolculuk

Mostar köprüsü manzarasıyla büyülerken, Saraybosna şehir müzesi gençlere tarihte kısa bir yolculuk yaptırdı. Osmanlı zamanında yapılan cami ve medreseler de öğrencilerin ilgisini çekti. Şehrin en dikkat çeken noktalarından olan ve tarihin en büyük insanlık trajedilerden birine ev sahipliği yapan Srebrenitsa öğrencilere duygu dolu anlar yaşattı. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabri de ziyaret edildi. Sadece mimarisiyle değil, kültürüyle de Osmanlı'dan izler taşıyan şehri gezen öğrenciler, unutamayacağı bir deneyim yaşadı.

"Bu tür başarıya teşvik eden, öğrencilerimizi motive eden etkinliklerimizin devamı gelecek"

Başarıyı ödüllendirmenin yeni başarılara kapı açacağını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak başarıyı ödüllendirmenin yeni başarılara teşvik edeceğine inanıyoruz. Bu yüzden lise ve üniversite sınavında başarı elde eden öğrencilerimiz için geziler düzenliyoruz. Osmanlı'dan derin izler taşıyan ülkeyi öğrencilerimiz gezerken tarihte kısa bir yolculuğa da çıksın istedik. Rehber öğretmenler eşliğinde Bosna Hersek'i gezen öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum. Bu tür başarıya teşvik eden, öğrencilerimizi motive eden etkinliklerimizin devamı gelecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sultangazi, Osmanlı, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi, Başarılı Öğrencileri Bosna Hersek Gezisi ile Ödüllendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:23:06. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi, Başarılı Öğrencileri Bosna Hersek Gezisi ile Ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement