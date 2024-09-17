Sultangazi Belediyesi, Başarılı Öğrencileri Bosna Hersek Gezisi ile Ödüllendirdi

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Sultangazi Belediyesi, SEDA ile hazırlanarak üniversite sınavında derece yapan öğrenciler ile ilçedeki lise birincilerini 4 günlük Bosna Hersek Gezisi ile ödüllendirdi. Bosna Hersek, doğa güzellikleri ve Osmanlı izleri taşıyan mimarisiyle gençleri kendine hayran bıraktı.

Sultangazi Belediyesi, başarılı öğrencileri ödüllendirmeye devam ediyor. Liseye Giriş Sınavında derece yapan öğrenciler için Karadeniz turu düzenlenmiş, öğrenciler birçok şehri görmek fırsatı bulmuştu. Bu kez üniversite sınavında başarı elde eden öğrenciler için Bosna Hersek Turu düzenlendi. Geziye YKS sınavında Türkiye derecesi yapmış Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) öğrencileri ve ilçedeki liselerin birincileri katıldı. 3 gece 4 gün süren gezinin ulaşım ve konaklama dahil tüm masrafları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılandı.

Osmanlı izleri şehrin her yerinde

Doğal güzellikleri kadar Osmanlı izleri taşıyan tarihi ve kültürüyle de dikkat çeken Saraybosna, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Rehberler detaylı bir şekilde şehrin önemli noktalarını öğrencilere anlatarak, tarihte kısa bir yolculuğa çıkmalarını sağladı.

Tarihte kısa bir yolculuk

Mostar köprüsü manzarasıyla büyülerken, Saraybosna şehir müzesi gençlere tarihte kısa bir yolculuk yaptırdı. Osmanlı zamanında yapılan cami ve medreseler de öğrencilerin ilgisini çekti. Şehrin en dikkat çeken noktalarından olan ve tarihin en büyük insanlık trajedilerden birine ev sahipliği yapan Srebrenitsa öğrencilere duygu dolu anlar yaşattı. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabri de ziyaret edildi. Sadece mimarisiyle değil, kültürüyle de Osmanlı'dan izler taşıyan şehri gezen öğrenciler, unutamayacağı bir deneyim yaşadı.

"Bu tür başarıya teşvik eden, öğrencilerimizi motive eden etkinliklerimizin devamı gelecek"

Başarıyı ödüllendirmenin yeni başarılara kapı açacağını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak başarıyı ödüllendirmenin yeni başarılara teşvik edeceğine inanıyoruz. Bu yüzden lise ve üniversite sınavında başarı elde eden öğrencilerimiz için geziler düzenliyoruz. Osmanlı'dan derin izler taşıyan ülkeyi öğrencilerimiz gezerken tarihte kısa bir yolculuğa da çıksın istedik. Rehber öğretmenler eşliğinde Bosna Hersek'i gezen öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum. Bu tür başarıya teşvik eden, öğrencilerimizi motive eden etkinliklerimizin devamı gelecek" diye konuştu. - İSTANBUL