Sultangazi Belediyesi Gençlere Tercih Günleri Düzenliyor

Sultangazi Belediyesi, gençlerin dönüm noktası olan tercih sürecinde de onları yalnız bırakmayarak, Sultangazi Future Talks Tercih Günleri'ni başlatıyor. Sevilen Eğitimciler Gri Koç, Ramazan Yetkin, Görkem Şahin ve Yusuf Mert Aslan, 7-8-9 Ağustos tarihlerinde gençlerle buluşarak tercih sürecine yardımcı olacak.

Üniversite tercihi yapacak gençlerden desteğini esirgemeyen Sultangazi Belediyesi, bu kez Sultangazi Sultangazi Future Talks Tercih Günleri ile gençlerin tercih süreci ile ilgili aklındaki soru işaretlerini gideriyor. Tercih sürecine ışık tutacak Sultangazi Sultangazi Future Talks Tercih Günleri, 3 gün boyunca gençlere süreci en doğru şekilde yönetmeleri için altın değerinde bilgiler veriyor.

3 gün sürecek

7 Ağustos'ta Sevilen Eğitimci Gri Koç, 8 Ağustosta Ramazan Yetkin ile Görkem Şahin ve 9 Ağustos'ta Yusuf Mert Aslan gençlerle buluşarak onlara üniversite ve bölüm seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor.

En önemli karar

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Gençlerimizin hayatının dönüm noktası olacak üniversite tercih sürecini en doğru şekilde yönetmek için Sultangazi Belediyesi olarak yoğun bir gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizi merkezi sınavlara ücretsiz olarak hazırladığımız Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi SEDA'mızın alanında uzman eğitmenler ile Tercih Çadırında gençlerimize danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyoruz. Bu kez gençlerimizin sevdiği isimleri, eğitmenlerimizi ilçemize davet ederek gençlerimizin tercih sürecini en verimli şekilde geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu gerçekten yavrularımızın tüm hayatını etkileyecek önemli bir karar. Bizler onlara yardımcı olmak, kendi yetenekleri doğrultusunda doğru bir şekilde yönlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün gençlerimizin haklarında hayırlısı olsun" dedi. - İSTANBUL