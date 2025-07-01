Sultangazi Belediyesi Gençleri Polislik Sınavına Hazırlıyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Gençleri Polislik Sınavına Hazırlıyor

Sultangazi Belediyesi Gençleri Polislik Sınavına Hazırlıyor
01.07.2025 17:08  Güncelleme: 17:12
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Sultangazi Belediyesi, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Bekçilik Kursları ile gençleri polislik sınavına hazırlıyor. Uzman eğitmenlerle yapılan çalışmalarla gençler, heyecanlarını azaltmak için gerçek parkurda eğitim alıyor.

Polis ve bekçilik mesleklerini seçmek isteyen gençlere destek olan Sultangazi Belediyesi, onları Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Bekçilik Kursları ile sınava hazırlıyor. Bir buçuk ay sonra sınava girecek olan gençler, uzman eğitmenlerle sıkı bir şekilde çalışıyor.

Sultangazi Belediyesi; Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) VE Bekçilik Kursları ile gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor. Yaz boyu eğitimler devam ederken, uzman eğitmenler lise son sınıf ya da mezun gençleri sınava en iyi şekilde hazırlıyor.

Gerçek parkur çalışması

Gençlerin sınav heyecanını en aza indirgemek için sık sık parkur çalışması yapılıyor. Birebir polislik sınavındaki parkurun aynısı olarak kurulan parkurda çalışan gençler, en iyi dereceyi yapmak için sıkı bir şekilde çalışıyor. Ayrıca güç, denge, koordinasyon ve çeviklik çalışmalarıyla da gençlerin sınavda başarılı olmalarını sağlayacak çalışmalar yapılıyor.

"Gençler hayallerine ulaşsın diye"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ; "Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) VE Bekçilik Kursları ile kariyerine yön vermek isteyen gençlerimizi sıkı bir şekilde sınavlara hazırlıyoruz. Gençlerin dayanıklılık ve dirençlerinin artması için sıkı bir çalışma yürütülürken, kurulan parkurlarda birebir sınav provası yapılıyor. Gençlerimizin her daim yanlarındayız. Onların hayallerine yaklaşması için yeni alanlar açmaya, yol göstermeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Gençleri Polislik Sınavına Hazırlıyor - Son Dakika

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