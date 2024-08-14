Sultangazi Belediyesi Habipler Sosyal Tesisi Yenilenerek Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Sultangazi Belediyesi Habipler Sosyal Tesisi Yenilenerek Hizmete Açıldı

Sultangazi Belediyesi Habipler Sosyal Tesisi Yenilenerek Hizmete Açıldı

Sultangazi Belediyesi Habipler Sosyal Tesisi, yenilenen yüzüyle tekrar vatandaşların hizmetine açıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tesisi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

14.08.2024 10:50  Güncelleme: 10:53
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Sultangazi Belediyesi Habipler Sosyal Tesisi, yenilenen yüzüyle tekrar vatandaşların hizmetine açıldı. Yenilenen tesisi ziyaret eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşla bol bol sohbet etti.

Sultangazi Belediyesi, Habipler Mahallesi'nde bulunan sosyal tesis, yenileme çalışmalarının ardından tekrar vatandaşların hizmetine açıldı. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken, self servis konseptiyle hizmet veren tesis ziyaretçilere tost ve tatlı çeşitlerinden sıcak ve soğuk içecek çeşitlerine kadar birçok seçenek sunuyor.

Daha konforlu daha modern

Çalışmaların ardından daha modern ve konforlu hale getirilen tesisi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da ziyaret etti. Sosyal tesisteki vatandaşların çay ikramını geri çevirmeyen Başkan Dursun, onlarla bol bol sohbet etti. Sultangazi Belediyesi olarak ilçede hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Başkan Dursun; "Bizlere düşen görev komşularımızın daha konforlu ve huzurlu bir ilçede yaşamalarını sağlamak. Bunun için 7 gün 24 saat durmadan çalışıyor, sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırıyoruz. Bu kapsamda Habipler Sosyal Tesisimizi yenilenen yüzüyle tekrar hizmete açtık. Kafeteryasıyla self servis hizmet veren sosyal tesisimizde, hem dinlenmek hem de keyifli vakit geçirmek isteyen komşularımızı ağırlıyoruz. Günlük yaşamın temposuna bir kahve molası vermek isteyen komşularımızı tesisimize bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Habipler Sosyal Tesisi Yenilenerek Hizmete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi Habipler Sosyal Tesisi Yenilenerek Hizmete Açıldı - Son Dakika
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