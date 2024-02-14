Sultangazi Belediyesi ile HAK-İŞ\'e bağlı sendikalar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sultangazi Belediyesi ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet İş ve Öz Güven-Sen sendikaları arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, işçilerin sosyal haklarını iyileştirmekle birlikte maaşlara da yüzde 49,25'lik bir zam yapıldığını belirtti.
Sultangazi Belediyesi Personel Anonim Şirketi (SUGAŞ) ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet İş ve Öz Güven-Sen sendikaları arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sultangazi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen imza törenine Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, SUGAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Durmuş, Miksen Genel Sekreteri Av. Zekeriya Sancı, Hizmet İş 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Canpolat, Öz Güven-Sen Genel Sekreteri Hasan Koç ve sendika işçileri katıldı.
Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ocak ayı maaşınızı zamlı olarak yüzde 49,25 ile alacaksınız, hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçteki çalışmalarımızı elimizdeki imkanların en iyisi olacak şekilde yürüttük. Sultangazi Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızın yanındayız. Bu şehri birlikte yönetiyoruz. Sizlerin de desteğiyle Sultangazi'de daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.
"Bu şehre hep birlikte hizmet ediyoruz"
Başkan Dursun, "Şehrin gelişmesi için cadde ve sokaklarımızın yenilenmesi ve ilçemizin modern bir görünüme kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrin huzurlu ve güvenli olması için ekip arkadaşlarımızla ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bizim için en önemlisi komşularımızın daha rahat ve konforlu bir şehirde yaşaması. Tüm bunları hep birlikte yapıyoruz. Bu şehre sizlerin de en az bizler kadar sahip çıkması gerekir. Yaklaşık bin 800 çalışanımızla bu şehre hizmet veriyoruz. Hangi işi yapıyorsak yapalım herkesin işini en iyi şekilde yapması için gayret etmesi ve emek vermesi gerekir. İşinizi özveriyle yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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