Sultangazi Belediyesi\'nden anneler için \'Bir Ninniyle Değişir Dünya\' etkinliği

07.05.2026 19:15  Güncelleme: 19:28
Sultangazi Belediyesi, Anneler Gününe özel düzenlediği 'Bir Ninniyle Değişir Dünya' etkinliğ, gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesi, annelere özel 'Bir Ninniyle Değişir Dünya' temasıyla bir program düzenledi. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda yapılan programa İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ayrıca müzisyen Zeynep Betül Akyıldız, seslendirdiği eserlerle annelerin yoğun ilgisini çekti.

"Anne demek aile demek"

Kadınların anneler gününü kutlayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de aile olmak bizim düsturumuz. 2 yıldır Ramazan ayında 'Aile Sıcaklığında Ramazan' temasıyla programlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; biz kocaman bir aileyiz. Genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin bir komşumuzun sorununu ailemizin sorunu olarak görüyoruz ve o sorunu çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle kadın ve gençlerimizi ön planda tutan çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Kadınlarımızın ailenin temel taşı olduğu bilinciyle hareket ediyor, sizleri sosyal hayatta daha güçlü hale getirecek faaliyetler düzenliyoruz. Biliyoruz ki güçlü kadın güçlü Sultangazi demek" dedi.

Çocukları için her türlü zorluğa göğüs geren şehit anneleri ve engelli annelerin de anneler gününü kutlayan Başkan Dursun, "Annelerimizin hepsi özel, hepsi fedakar. Dün şehit annelerimizle bir araya geldik, onların anneler gününü kutladık. Sultangazi'de sevgiye engel yok. Büyük sabır ve fedakarlıkta bulunan özel bireylerimizin de annelerinin bir kez daha anneler gününü kutluyorum. Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezimize her gittiğimizde oradaki annelerin çocukları için büyük fedakarlıklar gösterdiklerine şahit oluyoruz. Allah annelerimize uzun ömürler versin" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Zeynep Betül Akyıldız sahneye çıkarak farklı ülke ve yörelerin hafızalara kazınmış ninnilerini kendi yorumuyla söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

