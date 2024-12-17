Sultangazi Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği

Sultangazi Belediyesi\'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği

Sultangazi Belediyesi, glüten hassasiyeti olan vatandaşlara her ay düzenli olarak glütensiz gıda kolileri ulaştırmaya devam ediyor. İçinde ekmek ve kek yapımına gerekli malzemelerin bulunduğu kolilerle yaklaşık 5 yıldır bu destek sağlanıyor.

17.12.2024 13:29  Güncelleme: 13:33
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Sultangazi Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz gıda desteğini sürdürüyor. Glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar için içinde ekmekten kek yapımına gerekli malzemelerin bulunduğu koliler, her ay düzenli olarak sahiplerine ulaştırılıyor.

Günümüzün önemli rahatsızlıklarından biri olan biri olan çölyak hastalığına dikkat çeken Sultangazi Belediyesi, glüten alerjisi olan hastalara kolaylık sağlamak için glütensiz malzemelerden oluşan gıda desteğinde bulunuyor.

Ekmekten kek yapımına

Çölyak hastalarının evlerinde sağlıklı ve glütensiz ekmek, kek ve tatlı yapmaları için gerekli malzemelerin bulunduğu koliler her ay düzenli olarak çölyak hastalarına teslim ediliyor. Kolilerin içerisinde yer alan glüten içermeyen un, makarna, karabuğday, mısır nişastası, kraker ve kurabiye gibi ürünler çölyak hastalarına büyük kolaylık sağlıyor.

Nasıl başvurulur

Çölyak tanısı konulan ve raporu olan vatandaşlar Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabiliyor. Başvurusu kabul edilen çölyak hastalarına düzenli olarak her ay glütensiz gıda kolisi teslim ediliyor.

5 yıldır dağıtılıyor

Çölyak hastalarının dikkatli beslenmesi gerektiğinin altını çizen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Glütensiz gıdalara ulaşmak bazen kolay olmuyor. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak ve glüten hassasiyeti bulunan komşularımıza kolaylık sağlamak adına düzenli olarak gıda desteğinde bulunuyoruz. Komşularımız gıda kolisinin İçerisindeki malzemelerle kendi kek ve ekmeklerini yapabiliyor. Yaklaşık 5 yıldır glütensiz gıda desteğimizi sürdürüyoruz. Hastalarımıza bir nebze kolaylık sağlayabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği - Son Dakika

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