Sultangazi Belediyesi'nden Eğitime Destek: Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Eğitime Destek: Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Sultangazi Belediyesi\'nden Eğitime Destek: Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi
04.08.2025 14:48  Güncelleme: 14:51
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Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) ile üniversiteye hazırlanan 11 öğrenci, sınavda ilk bine girerek Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret etti. Öğrenciler, ücretsiz dershanecilik hizmeti için teşekkür ederken, Başkan Dursun başarılı gençleri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendireceklerini duyurdu.

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) ile üniversiteye hazırlanan ve sınavda ilk bine girmeyi başaran 11 öğrenci, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret etti. Başkan Dursun, gençlere başarılarının devamını diledi.

Öğrencileri merkezi sınavlara ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), her yıl olduğu gibi bu yıl da emeklerinin karşılığını öğrencilerinin başarıları ile aldı. Üniversite sınavında ilk bine giren 11 SEDA'lı öğrenci, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret etti. Gençler, ücretsiz dershanecilik hizmeti için Başkan Dursun'a teşekkürlerini iletti.

Başarılı gençlere Bosna Hersek gezisi

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ücretsiz dershanecilik hizmeti verdiğimiz Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademimiz her yıl aldığı başarılarla bizlere büyük gurur yaşatıyor. İlçemizin gözbebeği kurumu SEDA'mızın nitelikli eğitiminin yanı sıra bu başarıda şüphesiz ki en büyük pay siz değerli gençlerimizin. İçlerinde Türkiye 11.'si, Türkiye 18.'si, Türkiye 34.'sü var. Bu gerçekten büyük bir başarı. İyi ortamlarda güçlü yerlerde bulunursanız bu size güç katar. Bundan sonra da sizlere olumlu şeyler katacak, başarınızı ileriye taşıyacak ortamlarda bulunun. Bu arada buradaki tüm gençlerimizi düzenlediğimiz Bosna Hersek gezisi ile ödüllendiriyoruz " dedi.

Üniversiteli gençlere ulaşım desteği

Gençlere başarılar dileyen Başkan Dursun, üniversite öğrencilerinin ulaşım masraflarının belediye tarafından karşılandığının da altını çizdi. Başkan Dursun; "Gençlerimizi yine yalnız bırakmıyoruz. Üniversiteye giden tüm gençlerimize 3 yıldan beri ulaşım desteği sağlıyoruz. Yaklaşık 4.000 öğrencimize ulaşım desteği sağlarken bu sayıyı daha da artırıyoruz. Her şey gençlerimiz için. Yeter ki onlar çalışsın ve her daim yanlarında olduklarımızı hissetsin" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Eğitime Destek: Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi - Son Dakika

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