Sultangazi Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultangazi Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

Sultangazi Belediyesi\'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

Sultangazi Belediyesi, öğrencilere sulu çorba ikramında bulunarak ders aralarında onlara destek oluyor. Eğitime verdiği önemle dikkat çeken belediye, ders çalışan öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla bu uygulamayı sürdürüyor.

30.10.2024 16:35  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, derse sıcak bir mola vermek için çorba ikramında buluyor. İlçedeki SEDA şubeleri ve merkez kütüphanelerde öğle aralarında öğrencilere çorba ikram ediliyor.

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar öğrencilerin yanında olan Sultangazi Belediyesi, eğitimin her alanında öğrencilere desteğini sürdürüyor. Öğrencileri lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Eğitime Destek Akademisi SEDA, ders çalışan öğrencilere çorba ikramında bulunuyor. İlçedeki tüm SEDA şubeleri ve merkezi kütüphanelerde öğrencilere çorba ikram ediliyor. Derse sıcak bir ara veren öğrenciler, afiyetle çorbalarını içiyor. Çorba ikramı, öğrencilerden de tam not alıyor.

"Öğrencilerimiz yeter ki çalışsın"

Her fırsatta belediye olarak önceliği eğitime verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Gençler bizim her şeyimiz. Eğitimin her alanında güçlü çalışmalara imza atıyoruz. Gençlerimizin daha ileriye gidebilmesi, ilçesinde dilediği her şeye ulaşabilmesi için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Eğitimi, sporla kültürle sanatla destekliyoruz ki; ayakları yere basan donanımlı, bilinçli nesiller yetişsin Eğitime verdiğimiz desteğin yanı sıra onların motivasyonlarını artırmak için birçok etkinlik ve uygulama da gerçekleştiriyoruz. Dersleri başındayken bir de yemek dertleri olmasın diye çorba ikramında bulunuyoruz. Onlar yeter ki çalışsın" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 06:44:20. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.