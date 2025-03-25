Sultangazi Belediyesi'nden Ramazan'a Özel Renkli Etkinlikler - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Ramazan'a Özel Renkli Etkinlikler

Sultangazi Belediyesi\'nden Ramazan\'a Özel Renkli Etkinlikler

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği çeşitli etkinliklerle çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor. Tiyatro, kukla gösterileri, yarışmalar ve 'Sertaç Abi' ile Cami Buluşmaları gibi etkinliklerle çocuklar Ramazan ruhunu yaşıyor.

25.03.2025 11:22  Güncelleme: 11:26
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Ramazan'ın ruhunu yaşatan Sultangazi Belediyesi, düzenlediği rengarenk programlarla minik misafirlerin beğenisini kazanıyor. Çocuklar her akşam tiyatrodan kukla gösterisine, yarışmalardan illüzyon gösterisine gönüllerince eğleniyor. Cami buluşmaları ve iyilik kumbarası etkinlikleri de çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatmak için her akşam farklı bir etkinliği ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Ramazan Etkinlik Çadırında tiyatrodan söyleşiye, yarışmalardan Hacivat Karagöz'e rengarenk etkinlikler çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Miniklerin eğlencesine alanda bulunan mısır, pamuk şeker gibi ikramlıklar da eşlik ediyor.

Hafta sonları Sertaç Abi

Yayınladığı oyun videoları milyonlarca kez izlenen ve çocukların 'Sertaç Abisi' olmayı başaran Sertaç Güngör, Ramazan ayı boyunca her hafta sonu 'Cami Buluşmaları kapsamında çocuklarla bir araya geliyor. Camide öğle namazı sonrası çocuklarla buluşan Sertaç Abi, onlarla bol bol sohbet ederken dijital dünya hakkında da merak edilen sorulara cevap veriyor.

İyilik Kumbarası

Çocukların günlük hayatta yaptıkları iyilik, belediye tarafından oluşturulan 'İyilik Kumbarası'nda karşılık buluyor. Çocuklar gün içerisinde yaptıkları iyilikleri Ramazan Etkinlik Alanı'ndaki 'İyilik Kumbarası'na atıyor. Gün boyu kumbarada biriken kağıtlar, akşam saatlerinde çocukların isimleriyle birlikte okunuyor. İyilikleri yazan çocuklar, bisiklet kazanma fırsatı yakalıyor.

"Hem eğitici hem öğretici"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Artık Ramazan'ın son haftasına geldik. 3 haftadır Ramazan Etkinlik Alanımızda rengarenk etkinlikleri komşularımızla buluşturuyoruz, Ramazan'ın sonuna kadar da buluşturmaya devam edeceğiz. Özellikle çocuklarımız Ramazan'ın ruhunu yaşasın diye birbirinden eğlenceli etkinlikleri her akşam Etkinlik Çadırı'nda miniklerle buluşturuyoruz. Ailelerimizin ve miniklerimizin Ramazan etkinliklerine yoğun kalıtımları bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımız eğlenirken yaşıtlarıyla sosyalleşme fırsatı da buluyor. Hem eğitici hem öğretici etkinliklerimize Ramazan'ın sonuna kadar devam edeceğiz. Çocuklarımızı bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Ramazan'a Özel Renkli Etkinlikler - Son Dakika

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