Sultangazi Belediyesi\'nden Ramazan\'da İhtiyaç Sahiplerine Destek

Sultangazi Belediyesi, Ramazan'da da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı. Ailelere maddi-manevi destek olan Sultangazi Belediyesi, Ramazan'ın bereketini ihtiyaç sahibi ailelerle paylaştı.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine verdiği destekle onların yanında olduklarını hissettirdi. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olan Ramazanda da ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı, maddi manevi destekte bulunuldu.

Gıda Kolisi yardımı

İçinde sıvı yağ, un, bakliyat gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu yaklaşık 15 bin gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Ayrıca çölyak hastaları için de yaklaşık 300 glütensiz gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Sosyal destek kartı

Post cihazının kullanıldığı her yerde geçerli olan Sosyal Destek Kartları da ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere güç oldu. Kartlara yüklenen paralarla beslenme, giyinme, temizlik ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlar satın alınabiliyor. Ramazanda da 2 bin ailenin istifade ettiği sosyal destek kartı hizmetiyle Ramazan'ın bereketi paylaşıldı.

Sıcak yemek dağıtımı

Yemek yapmakta zorlanan, kronik rahatsızlığı bulunan, tek yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün iftarlık ve sahurluk hazırlandı. Hijyen kurallarına uyularak titizlikle hazırlanan yemekler paketlendikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Ramazan boyunca günlük 2 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Giyim yardımı

Ramazan boyunca 4 bin aileye giyim yardımında bulunuldu. Ayrıca 300 engelli komşuya medikal malzeme desteği sağlandı.

"Uzatılmamış el kalmasın diye"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "11 ayın Sultanı Ramazan'ın sonuna geldik. İlçemizde uzatılmamış el kalmasın diye gayret gösteriyor, ihtiyaç sahibi ailelerimize her daim destek oluyoruz. Bizler ellerimizdeki imkanları her kesimin hizmet alabilmesi için adil kullanmak durumundayız. İhtiyaç sahibi ailelerimize yardım etmek boynumuzun borcudur. Elimizden geldiğinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve yalnız yaşayan yaşlılarımızın yanında oluyor, onlara maddi ve manevi desteğimizi esirgemiyoruz. Özellikle yardımlaşma ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında sosyal yardımlarımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.

"5 milyon liralık destek"

Sadece Ramazan değil, sosyal yardımların sürekli yapıldığına dikkat çeken Başkan Dursun, "Yardımlarımız sadece Ramazan ayıyla sınırlı değil. Her gün 2 bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Evlerine kadar ücretsiz olarak yemeklerini götürüyoruz. Aylık 2 bin 800 kişinin sosyal destek kartına para yüklüyoruz. Üniversite öğrencilerimize ulaşım desteği sağlıyoruz. Bu yardımlar toplamda 5 milyon lirayı geçiyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz" dedi. - İSTANBUL