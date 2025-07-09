Sultangazi Belediyesi'nden Yerli Kent Mobilyası Üretimi - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Yerli Kent Mobilyası Üretimi

Sultangazi Belediyesi\'nden Yerli Kent Mobilyası Üretimi
09.07.2025 13:05  Güncelleme: 13:11
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Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kendi fidanlık ve atölye alanlarında ürettiği bank, piknik masası ve çardak gibi mobilyalarla ilçenin estetiğine katkı sunuyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yerli üretimle yeşil alanları artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yer alan fidanlık ve atölye alanlarında üretilen mobilyalar kent estetiğine katkı sunuyor. Bank, piknik masası, çardak gibi ürünler belediye ekiplerinin elinden çıkarak ilçenin ihtiyacını karşılıyor.

Yeşil alanların sayısını gün geçtikçe artıran Sultangazi Belediyesi, ilçeye değer katmaya devam ediyor. Kendi öz kaynaklarını kullanarak yaptığı tasarruflarla pek çok belediyeye örnek olan belediye, kent mobilyası üretiminde de dikkat çekiyor.

Bank, piknik masası ve dahası

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yer alan fidanlık ve atölye alanlarında yürütülen çalışmalarla, kent estetiğine katkı sunan kent mobilyaları belediye personeli tarafından üretiliyor. Bank, piknik masası, saksı, çardak ve pergolalar şehrin dört bir yanını süslüyor.

"Yerli üretime katkı sağlıyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Daha yeşil bir Sultangazi için ilçemizdeki yeşil alanlara her geçen gün yenisini ekliyoruz. Tüm bunları yaparken kent mobilyalarımızı da kendimiz üretiyoruz. Yerli üretim ve ekonomik tasarrufu esas alarak yürüttüğümüz bu çalışmalarla hem çevre düzenlemelerinin özgün karakterini koruyoruz hem de belediye kaynaklarının verimli kullanımına katkı sağlıyoruz. Sultangazimize yeni yaşam alanları, yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Yerli Kent Mobilyası Üretimi - Son Dakika

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