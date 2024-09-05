Sultangazi Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Malzemeleri Dağıttı

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Sultangazi Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim öğretim yılı başında öğrencilere eğitim desteğinde bulundu. Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Her yıl olduğu gibi bu yılda ilkokul birinci sınıfa başlayan 15 bin çocuğumuza kırtasiye malzemelerini dağıtıyoruz. Bizde bir kaç sınıfımızda bu dağıtımı gerçekleştirdik. Sultangazi'de eğitim olmazsa olmazımız" dedi.

Sultangazi Belediyesi, eğitimin her aşamasında öğrenci ve velinin yanında olmaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi tarafından eğitim öğretime başlayan toplam 15 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti hediye edildi. Sultangazi İlkokulu'nda oryantasyon eğitiminde olan öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, miniklere hediyelerini verdi. İlçe genelinde ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere, içerisinde beslenme çantası, abaküs, kalemtraş, silgi, 12'li kuru boya kalemi, güzel yazı defteri, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, kırmızı kalem, kurşun kalem, cetvel ve kalemlik bulunan eğitim setleri dağıtıldı. Öte yandan öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Dursun, onlarla bol bol sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun "Yeni bir eğitim öğretim yılındayız. Bu hafta uyum haftasındayız. 9 Eylül itibariyle bütün okullarımızda eğitim ve öğretim başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda ilkokul birinci sınıfa başlayan 15 bin çocuğumuza kırtasiye malzemelerini dağıtıyoruz. Bizde bir kaç sınıfımızda bu dağıtımı gerçekleştirdik. Sultangazi'de eğitim olmazsa olmazımız. Milli eğitimimizle beraber bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizi LGS ve YKS sınavlarına hazırlıyoruz. Çocuklarımızı üniversiteye gönderene kadar yanında duruyoruz. Üniversite öğrencilerimizin bütün ulaşım masraflarını karşılıyoruz. Bütün bunları yapmamızın sebebi Sultangazi'de yaşayan vatandaşlarımızın daha eğitimli hale gelmesi ve devlete millete katkı sunmaları. Biz her zaman onların yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Kırtasiye malzemeleri için belediye başkanına teşekkür eden Hümeyra Polat "Bana kitap, kalem gibi şeyler verdiler. Bunları aldığım için mutlu oldum. Bunları belediye başkanı aldı. Belediye başkanına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kırtasiye malzemelerini aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Muhammet Ali Ulada, "Okulu çok seviyorum. Çok arkadaşlarım var. Boyama yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Burada bana çanta ve kitap gibi hediyeler verdiler. Bu hediyeleri aldığım için mutlu oldum" diye konuştu. - İSTANBUL