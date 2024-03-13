Sultangazi Belediyesi Ramazan etkinliklerinde Saliha Erdim\'i konuk etti

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Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim'i konuk etti. Saliha Erdim'in aile ilişkileri ve iyi bir insan olmak üzerine yaptığı samimi sohbet ilçe sakinlerinden büyük ilgi gördü.

Ramazanda ilçe sakinleri için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırlayan Sultangazi Belediyesi, bir ay boyunca iftar sonrası sevilen isimleri ağırlayacak. Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Sultangazililerle bir araya geldi. Ramazan Etkinlik Çadırında düzenlenen etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun'un da katıldı. Söyleşiye ilçe sakinlerinin ilgisi yoğun oldu.

"Her an çok kıymetli"

Ramazan ayında kardeşlik ve yardımlaşmanın daha değerli olduğunu söyleyen Saliha Erdim, günahlardan arınma ayı olan bu ayda davranışlarda iyiye evrilmek gerektiğinin de altını çizdi. Her anın kıymetini bilmenin ve daha iyi bir insan olmak için çabalamanın ne kadar önemli olduğuna değindi. Eş, anne, baba ve kardeş ilişkilerine de değinen Saliha Erdim, sağlıklı bir iletişimin püf noktalarını anlattı.

Ramazan boyunca Etkinlik Çadırına

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, eşi Tuba Dursun hanımefendi ile birlikte sahneye çıkarak Saliha Erdim'e çiçek takdim etti. Salih Erdim'e keyifli sohbetinden ötürü teşekkür eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tüm Sultangazilileri Ramazan boyunca yeni etkinliklerde buluşmak üzere etkinlik alanına davet etti. - İSTANBUL