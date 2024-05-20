Sultangazi Belediyesi, S Caddesi Kapalı Pazar ve Otopark alanına park ve spor sahası kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultangazi Belediyesi, S Caddesi Kapalı Pazar ve Otopark alanına park ve spor sahası kazandırdı

Sultangazi Belediyesi, S Caddesi Kapalı Pazar ve Otopark alanına park ve spor sahası kazandırdı

Sultangazi Belediyesi, S Caddesi Kapalı Pazar ve Otopark alanına 6 bin metrekarelik bir park ve spor sahası ekledi. Parkta oyun ve fitness alanı ile birlikte basketbol sahası da bulunuyor. Bölge sakinleri için keyifli bir zaman geçirme imkanı sunan park, yeşil alanlarıyla da dikkat çekiyor.

20.05.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Park ve yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Sultangazi Belediyesi, bu kez yeni hizmete açılan S Caddesi Kapalı Pazar, Otopark ve Galericiler Sitesi'ne bir park ve spor sahası kazandırdı. 6 bin metrekarelik alanı kapsayan parkın içerisinde oyun ve fitness alanının yanı sıra basketbol sahası da bulunuyor.

Cebeci Mahallesi S Caddesi Kapalı Pazar, Otopark ve Galericiler Sitesi'nin yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştı. Bölgeyi kapalı pazar alanına ve otoparka kavuşturan Sultangazi Belediyesi, aynı alana çocukların da yetişkinlerin de keyifle zaman geçireceği park ve yeşil alan kazandırdı.

7'den 70'e keyifli zaman

6000 metrekarelik alanı kaplayan parkta her ayrıntı düşünüldü. Çocuk oyun alanı ve basketbol sahasında gençler gönüllerince eğlenirken parkın içinde yer alan fitness alanı ve yürüyüş parkurları ilçe sakinlerinin spor yapmasına imkan sağlıyor. Oturma alanları ve bolca yeşil alana sahip olan park, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırıyor.

"Yeşil" çok kıymetli

S Caddesi Kapalı Pazar, Otopark alanı ve Galericiler Sitesi'ne projesinin önemine değinen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "S Caddesi Kapalı Pazar, Otopark ve Galericiler Sitesi'ni yakın zamanda hizmete açtık. Şimdi ise buraya vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği, çocuklarımızın neşeyle oynayacağı büyük bir park ve yeşil alan kazandırdık. Yeşil alanlarımız bizim gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasımız Bu nedenle yeşil alanlarımızın sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Basketbol, Spor, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi, S Caddesi Kapalı Pazar ve Otopark alanına park ve spor sahası kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:56:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi, S Caddesi Kapalı Pazar ve Otopark alanına park ve spor sahası kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement