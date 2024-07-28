Sultangazi Belediyesi Taş Ocağı Denetimleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Taş Ocağı Denetimleri Gerçekleştirdi

Sultangazi Belediyesi Taş Ocağı Denetimleri Gerçekleştirdi

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, çevre kirliliği nedeniyle rahatsızlık duyulan taş ocaklarına denetim gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Çiçek, uygunsuz işletmelere uyarıda bulunarak Sultangazi halkının sağlığının önemli olduğunu vurguladı.

28.07.2024 15:59  Güncelleme: 16:08
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Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe sakinlerinin çevre kirliliği nedeniyle rahatsızlık duyduğu taş ocaklarına denetim gerçekleştirildi. Denetim sonrasında açıklama yapan Başkan Yardımcısı Çiçek mevzuata uymayan taş ocaklarının uyarıldığını belirterek "Bizim için önemli olan Sultangazi halkımızın sağlığıdır" dedi.

Sultangazi Belediyesi yetkisi dahilinde olan alanlarda ilçe halkının mağduriyetini gidermek için tüm çalışmaları yürütüyor. Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren taş ocaklarının ruhsat şartlarına uyup uymadığı ve çalışma şartlarıyla ilgili denetim gerçekleştirdi. Denetime Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek'te katıldı. Gerekli şartlara uymayan işletmelere ikazda bulunuldu. Taş ocaklarının bölgede oluşturduğu çevre kirliliğinin ve rahatsızlığın en aza indirilmesi için de firmalar bir kez daha uyarıldı. Öte yandan denetimde daha önce mühürlenen bir işyerinin kaçak olarak çalışma yaptığı belirlendi. Çalışma yapması yasaklanan iş yerine zabıta ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Başkan Yardımcısı Çiçek, işletme yetkilisiyle görüşüp kaçak olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek sonlandırılmasını istedi. Çiçek, konuşması sırasında Sultangazi halkının sağlığının önemli olduğuna da dikkat çekti. Denetleme dron ile havadan görüntülendi.

"Bizim için önemli olan Sultangazi halkımızın sağlığıdır"

Denetleme sonrası açıklama yapan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek "Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nin aldığı kararlar doğrultusunda ilgili tesisle alakalı işlem yapmaya geldik. Belediyemiz burayla alakalı defalarca ceza yazıp uyarı yaptı. Bu işletmeyle ilgili son kez ikaz yapıyoruz. Bundan sonra bir çalıştırma ve işleme devam etme yetkisi yok. Maden kanunun ilgili mevzuatına göre buranın belirli bir süre içinde taşınması gerekiyor. Bununla ilgili son tebligatımızı yapıyoruz. Bizim için önemli olan Sultangazi halkımızın sağlığıdır. Yakın yerlerle alakalı madenin iç sahasına doğru faaliyetlerde bulunmasıyla ilgili son ikazımızı yaptık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Taş Ocağı Denetimleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

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