Sultangazi Belediyesi Ücretsiz KPSS Kursları Düzenliyor

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Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği ön lisans ve ortaöğretim KPSS hazırlık kursları başladı. İlçede ikamet eden vatandaşlar için ücretsiz olarak verilen kurslar, Eylül ayına kadar devam edecek.

Sultangazi Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na girecek komşularını yalnız bırakmayarak ön lisans ve ortaöğretim mezunları için ücretsiz KPSS kursu düzenledi. 50. Yıl Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslarda 150 ön lisans, 50'si ortaöğretim olmak üzere 200 kişiye eğitim verilmeye başlandı. KPSS kursunda alanında uzman öğretmenler 2 grup olmak üzere haftanın 6 günü Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık dersleri veriyor. KPSS öğrencilerinin kendilerini sınava hazır hissedebilmeleri için sık sık deneme sınavları da yapılıyor.

"Heyecanlarına ortak oluyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "KPSS'ye hazırlanan vatandaşlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Onlar için ücretsiz olarak hizmete açtığımız KPSS kurslarımızda ön lisans ve ortaöğretim KPSS için alanında uzman deneyimli kadromuzla eğitimler veriyoruz. Onların sınav heyecanına ortak olmanın yanı sıra ders programlarıyla da sınava daha planlı hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Okul öncesinden başlayarak mezuniyetlerine kadar öğrencilerimize eğitim alanında çeşitli destekler verirken, mezuniyet sonrasında da gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Her daim onların yanındayız" diye konuştu. - İSTANBUL