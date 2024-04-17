Sultangazi Caddeleri Baharın Renkleriyle Donandı - Son Dakika
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Yerel

Sultangazi Caddeleri Baharın Renkleriyle Donandı

Sultangazi Caddeleri Baharın Renkleriyle Donandı

Sultangazi Belediyesi, bahar aylarında sokaklara yaklaşık 850 bin çiçek dikimi gerçekleştirerek ilçenin caddelerini rengarenk bir görünüme kavuşturdu. Park ve yeşil alanların bakımı da titizlikle yapılıyor.

17.04.2024 15:31  Güncelleme: 15:36
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Sultangazi caddeleri, havaların ısınmasıyla birlikte rengarenk bir görünüme kavuştu. Park ve yeşil alanların bakımı titizlikle yapılırken, kış aylarında dikimi gerçekleştirilen çiçeklerin açmaya başlaması ilçe sakinlerine görsel bir şölen sunuyor.

Sultangazi Belediyesi, 'Daha Yeşil bir Sultangazi' için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; bahar aylarında sokakların rengarenk görünmesi için yaklaşık 850 bin çiçek ekimi gerçekleştirmişti. Havaların ısınmasıyla birlikte lale, sümbül, nergis, çuha, menekşe ve papatyalar kendini göstermeye başladı. Cadde ve sokaklar rengarenk bir görünüme kavuştu.

Park ve yeşil alanlara bakım

Yeşil alanların bakımı için de ilçe genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri, park ve yeşil alanlarda düzenli olarak çim biçimi gerçekleştiriyor. Ekipler, çocukların parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirmesi için de çalışmayı sürdürüyor. Parkların bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılırken, oyun grupları da kontrol ediliyor.

"Sultangazimizi çiçeklerle donatıyoruz"

Yeşil alanların önemine dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırmak için yeşillendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bahar hazırlıkları kapsamında yeşil alanlarımızın bakım ve onarımını yaparken, baharın müjdecisi çiçeklerin dikimini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 850 bin çiçek dikimi yaparak caddelerimizi baharın müjdecisi olan lale olmak üzere sümbül nergis çuha ve menekşe ile ferah bir görünüme kavuşturuyoruz. Sultangazimizin dört bir yanını güzelliklerle donatıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Caddeleri Baharın Renkleriyle Donandı - Son Dakika

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