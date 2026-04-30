Sultangazi\'de asfalt çalışmaları sürüyor

Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde başlatılan asfalt yenileme çalışmaları, yoğun ve planlı bir tempoyla devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi ekipleri, zamanla yıpranan ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen yolları tek tek belirleyerek modern standartlara uygun olacak şekilde yeniliyor. Daha önce 50. Yıl Mahallesi D Caddesi'nde yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından, hız kesmeden asfalt döküm çalışmaları Esentepe Mahallesi'nde başladı. Belirlenen planlama doğrultusunda çalışmalar, diğer mahallelerde de devam edecek. Modern ve düzenli bir kent dokusu oluşturma hedefiyle hareket eden Sultangazi Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarına büyük önem veriyor. Devam eden asfalt çalışmaları, yalnızca yolların yenilenmesini değil, aynı zamanda trafik güvenliğinin artırılmasını, ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale gelmesini de sağlıyor. Bu çalışmalar sayesinde hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli bir seyahat ortamı oluşturularak, kent yaşamının kalitesi de önemli ölçüde yükseliyor. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Başkan Dursun, "Mevcut yollarımızı iyileştirerek vatandaşlarımızın günlük yaşamını daha konforlu hale getiriyoruz. İlçemizin farklı mahallelerinde yol bakım çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Asfalt çalışmalarımız, kentimiz genelinde ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarda devam edecek" dedi. - İSTANBUL