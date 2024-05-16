Sultangazi'de Engelliler Haftası Çerçevesinde Asker Eğlencesi Düzenlendi - Son Dakika
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Sultangazi'de Engelliler Haftası Çerçevesinde Asker Eğlencesi Düzenlendi

Sultangazi\'de Engelliler Haftası Çerçevesinde Asker Eğlencesi Düzenlendi

Sultangazi Belediyesi, Engelliler Haftası çerçevesinde temsili askerlik görevini yerine getirecek özel bireyler için asker eğlencesi düzenledi. Davul ve zurna eşliğinde eğlenen askerlere kınaları yakıldı. Eğlence sonrası askerleri Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun uğurladı.

16.05.2024 17:49  Güncelleme: 18:02
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Sultangazi'de Engelliler Haftası çerçevesinde temsili askerlik görevini yerine getirecek özel bireyler için asker eğlencesi düzenlendi. Davul ve zurna eşliğinde eğlenen askerlere kınaları yakıldı. Eğlence sonrası askerleri Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun uğurladı.

Sultangazi Belediyesi, Engelliler Haftası çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Temsili askerlik uygulaması kapsamında vatani görevlerini yerine getirecek olan özel bireyler için asker eğlencesi düzenlendi. Tören öncesi özel bireyler Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi berber atölyesinde asker tıraşı oldu.

Askerlere kınalar yakıldı

Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde askerlere davullar zurnalar eşliğinde eğlence tertip edildi. Vatani görevlerini yerine getirecek olan özel bireylerin ellerine kınalar yakıldı. Evlatlarının eline kına yakan anneler, duygu dolu anlar yaşadı. Sohbetin ardından askerlere çantaları hediye edildi. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 1 gün boyunca askerlik yapacak özel bireyleri anneleriyle beraber birliklerine uğurladı.

Belediye önünde asker uğurlaması

Sabah birliklerine uğurlanacak özel bireyler, Sultangazi Belediye binasının önüne davul zurnayla geldi. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun gençlerin heyecanına ortak oldu. Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Dursun, "Vatan borcu namus borcudur. Sizler de bu kutsal görevi yerine getireceksiniz. Çok istekli ve heyecanlı olduğunuzu gözlerinizde görüyoruz. Asıl engel kalptedir, asıl engel sevgisizliktir. Sizlerin her şeyin üstesinden geleceğine yürekten inanıyor ve sizleri yalnız bırakmıyoruz. Özel bireylerimizin, temsili olarak vatani görevlerini yerine getirme mutluluğunu yaşadıklarını görmek, onların bu mutluluğuna ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Sizlerin mutluluğu ve rahatı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yakın zamanda hizmete açtığımız Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezimizde engelli bireylerimize yönelik birbirinden güzel atölye etkinlikleri düzenliyoruz. Engelliler merkezimizde gün içerisinde çocukları biz ağırlıyoruz, engelli çocuğu olan ebeveynlerin kendilerine özel zaman ayırmalarına imkan sağlıyoruz. Anne şefkatiyle çocuklarımızın keyifli zaman geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımız keyifli vakit geçirirken yaşıtlarıyla da zaman geçirme imkanı buluyor. Özel bireylerimize yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Engelliler Haftası farkındalık vesilesi olsun diyorum ve tüm engelsiz kardeşlerimi gönülden selamlıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'de Engelliler Haftası Çerçevesinde Asker Eğlencesi Düzenlendi - Son Dakika

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