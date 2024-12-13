Sultangazi\'de Hilal Altın Konseri Büyüledi

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Sultangazi Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında bir konser düzenledi. Sanatçı Hilal Altın, en güzel eserlerini Sultangazililer için söyledi.

Sevilen sanatçı Hilal Altın, Sultangazi Etkinlik Salonu'nda düzenlenen konserde en güzel eserlerini seslendirirken, izleyiciler her bir ağızdan eşlik etti.

"Sevilen isimleri komşularımızla buluşturuyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bir yandan şehrin ihtiyaçlarıyla ilgilenirken bir yandan da komşularımız için sanatın bir çok dalında etkinlikler organize ediyoruz. Komşularımızın günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaştığı programlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sevilen isimlerimizi komşularımızla bir araya getiriyoruz. Sanatçı Hilal Altın'a da seslendirdiği eserlerle komşularımıza güzel bir akşam yaşattığı için teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL