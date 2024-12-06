Sultangazi\'de Kadın ve Çocuklara Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

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Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) bünyesindeki Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi (SADEM), ilçede ikamet eden kadın ve çocuklara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Psikologlar, kadın ve çocuklara danışmanlık yaparak onların geleceğe daha güvenle bakmasını sağlıyor.

Sultangazi Belediyesi, toplumun temel taşı olan ailenin bütünlüğünü korumak, kişilerarası iletişimi güçlendirmek için kadın ve çocuklara danışmanlık hizmeti sunuyor. Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi(SU-MEKAN) bünyesinde bulunan Aile Danışmanlık Merkezi(SADEM), verdiği hizmetle aile içi sağlıklı iletişime katkıda bulunuyor.

Güçlü birey güçlü aile

Alanında uzman iki psikolog, kadınlara ve çocuklara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Aile içi sorunlarının başında gelen iletişim problemleri; aile danışmanlarının verdiği terapilerle en aza indirilirken aile içi iletişimin güçlendirilmesine katkıda bulunuluyor. Terapiler sayesinde danışanın kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi sağlanıyor.

Bir yılda bin 120 seans

2023-2024 yılı içerisinde SADEM, 798 seans kadınlara, 322 seans çocuklara olmak üzere 1120 seans ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi. 2019'dan bu yana ise 1536 kadına danışmanlık hizmeti verilerek, onlara yalnız olmadıkları hissettirildi. Böylece yüzlerce ailenin daha doğru bir iletişim kurabilmesine katkıda bulunuldu.

Vakalar yönlendiriliyor

Yapılan görüşmeler sonucunda psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale ihtiyacı olan vakalar hastanelere yönlendiriliyor. Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi'ne (SADEM) başvurular online olarak www.sultangazi.bel.tr adresinden gerçekleştiriliyor.

"Sağlıklı aile sağlıklı toplumu oluşturur"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Toplumun temel taşı olan kadınlarımıza 2019 yılından bu yana Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi'nde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu yıl itibari ile çocuklarımıza da danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Kadın demek toplum demek! Çocuklar ise bizim geleceğimiz Kadın, yetiştirdiği bir çocukla toplumu değiştirebilir. Bu yüzden aile içi iletişim hayati önem taşıyor. Çatışmalar, anlaşmazlıklar her aile içinde yaşanan problemlerin başında geliyor. Önemli olan bunu doğru yöntemlerle doğru şekilde aşmak. Sultangazi Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi (SADEM) olarak aile içi iletişimin güçlendirilmesi için hizmeti veriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL