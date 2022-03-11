Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor - Son Dakika
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Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor

11.03.2022 00:57
Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor

Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaza bürürken, bazı vatandaşlarda yürümekte zorluk yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Sultangazi'de lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlarda yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

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Meteoroloji, Sultangazi, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor - Son Dakika
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