Sultangazi\'de Muhtarlar ve Belediye Başkanı Toplantıda Bir Araya Geldi

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Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçedeki 15 mahallenin muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda ilçeye dair yapılacak çalışmalar istişare edilirken fikir alışverişinde bulunuldu.

Sultangazi'nin 15 mahalle muhtarı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Başkan Dursun yönetimindeki toplantıya belediye başkan yardımcıları ile muhtarlar katıldı.

"Muhtarlarımız bizim için önemli"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bizler 15 mahalleye eşit hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu süreçte muhtarlarımıza sürekli iletişim halindeyiz. Hangi mahallenin neye ihtiyacı var, sokak sokak cadde cadde takip ediyoruz. Muhtarlarımız bizim sokaktaki gözümüz, kulağımız. İhtiyaçların tespiti ve yapılacak çalışmalar hakkında sürekli istişare halindeyiz. Muhtarlarımızın da gayretiyle Sultangazi'mizi Sultan Şehir hedefine ulaştıracağız" dedi. - İSTANBUL