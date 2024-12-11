Sultangazi\'de Sosyal Donatı Odaklı Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor

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Sultangazi Belediyesi tarafından sosyal donatı odaklı dönüşüm yapılarak derme çatma gecekondular yerine kreş, okul, yeşil alan gibi projeler yapılıyor. Vatandaşın mağduriyet yaşamasına izin verilmezken mülkiyet problemleri de bir bir gideriliyor.

Sultangazi Belediyesi, kamu hizmet binaları ve donatı alanlarında kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde bulunan, mühendislik hizmeti almamış derme çatma yapılar ile depreme dayanıksız eski binaların yerine yenileri yapılarak sosyal yaşam alanlarının kalitesi artırılıyor. Sultangazi Belediyesi, imar planlarında donatı alanı(park, çocuk bahçesi, yol, tesis, vb) olarak planlanan ancak üzerinde yapılaşmaların bulunduğu alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde kamuya kazandırıyor. İlçedeki 15 mahallede donatı odaklı dönüşüm sürüyor. Donatı alan üzerinde bulunan derme çatma gecekondular yıkılarak yerine park, yeşil alan, sosyal tesis, kreş gibi projeler yapılıyor. Vatandaşın mağduriyet yaşamasına izin verilmeden, mülkiyet problemleri de gideriliyor.

"Yeşil alanların sayısını artırıyoruz"

Donatı odaklı dönüşüm çalışmalarıyla sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırdıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Göreve geldiğimiz günden bu yana donatı odaklı dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Donatı odaklı bir dönüşüm yaparak yeşil alan ve parklarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Yeşil alanın yanında donatı alanlarımıza okul, sosyal tesisler inşa ederek ilçe sakinlerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Tüm bunları yaparken ailelerimizi mağdur etmiyoruz. Donatı alan üzerindeki gecekonduların sahibi 30 aileye Kayaşehir'den daire vererek 40 yıllık konut sorununu çözüme kavuşturmuş, vatandaşımızın tapu almasının önünü açmıştık. TOKİ işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - İSTANBUL