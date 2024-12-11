Sultangazi'de Sosyal Donatı Odaklı Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultangazi'de Sosyal Donatı Odaklı Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor

Sultangazi\'de Sosyal Donatı Odaklı Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor

Sultangazi Belediyesi, derme çatma gecekonduların yerine kreş, okul ve yeşil alanlar gibi sosyal projeler inşa ederek kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mülkiyet sorunları da gideriliyor.

11.12.2024 14:46  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi tarafından sosyal donatı odaklı dönüşüm yapılarak derme çatma gecekondular yerine kreş, okul, yeşil alan gibi projeler yapılıyor. Vatandaşın mağduriyet yaşamasına izin verilmezken mülkiyet problemleri de bir bir gideriliyor.

Sultangazi Belediyesi, kamu hizmet binaları ve donatı alanlarında kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde bulunan, mühendislik hizmeti almamış derme çatma yapılar ile depreme dayanıksız eski binaların yerine yenileri yapılarak sosyal yaşam alanlarının kalitesi artırılıyor. Sultangazi Belediyesi, imar planlarında donatı alanı(park, çocuk bahçesi, yol, tesis, vb) olarak planlanan ancak üzerinde yapılaşmaların bulunduğu alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde kamuya kazandırıyor. İlçedeki 15 mahallede donatı odaklı dönüşüm sürüyor. Donatı alan üzerinde bulunan derme çatma gecekondular yıkılarak yerine park, yeşil alan, sosyal tesis, kreş gibi projeler yapılıyor. Vatandaşın mağduriyet yaşamasına izin verilmeden, mülkiyet problemleri de gideriliyor.

"Yeşil alanların sayısını artırıyoruz"

Donatı odaklı dönüşüm çalışmalarıyla sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırdıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Göreve geldiğimiz günden bu yana donatı odaklı dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Donatı odaklı bir dönüşüm yaparak yeşil alan ve parklarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Yeşil alanın yanında donatı alanlarımıza okul, sosyal tesisler inşa ederek ilçe sakinlerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Tüm bunları yaparken ailelerimizi mağdur etmiyoruz. Donatı alan üzerindeki gecekonduların sahibi 30 aileye Kayaşehir'den daire vererek 40 yıllık konut sorununu çözüme kavuşturmuş, vatandaşımızın tapu almasının önünü açmıştık. TOKİ işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi'de Sosyal Donatı Odaklı Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
21:41 Manaj’dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:26 ABD, Suriye’de PKKYPG’nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
21:10 Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad’ın komutanı yakalandı Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı
20:36 İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi MHP’den kritik çağrı İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı
20:20 AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 16:20:32. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Sosyal Donatı Odaklı Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.