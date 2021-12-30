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Sultangazi'de Sultani Sohbetler programının ikincisi düzenlendi - Son Dakika

Sultangazi'de Sultani Sohbetler programının ikincisi düzenlendi

30.12.2021 14:17
Sultangazi'de Sultani Sohbetler programının ikincisi düzenlendi

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Sultani Sohbetler programının ikincisi gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Sultani Sohbetler programının ikincisi gerçekleştirildi. Programın konuğu ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren oldu.

Sultangazi Belediyesi, Sultani Sohbetler adlı programda birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Payitaht Abdülhamid dizisindeki "İsmail Hakkı Efendi" rolüyle tanınan Necip Karakaya'nın moderatörlüğünü üstlendiği programın son konuğu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren oldu. Programa, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı ve vatandaşlar katıldı.

Yurtdışında yaşayan 7 milyon Türk vatandaşı var

YTB hakkında bilgiler veren Eren, şöyle konuştu: "2010 yılında kurulmuş bir kurumuz. Şu anda yurtdışında yaşayan 7 milyon Türk vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız, Türk diasporasını oluşturuyor. Biz, Türk diasporasını projelerle desteklemeye ve onlar için hizmet üretmeye çalışıyoruz."

Türkiye ile nefes alıp verenler

Dünyada yüzlerini Türkiye'ye dönmüş, adeta Türkiye ile nefes alıp veren çok sayıda insanın bulunduğunu vurgulayan Eren, konuşmasına şöyle devam etti: "Bizler, çok büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Dolayısıyla bugün dünyanın birçok yerinde, tıpkı güneşe dönen ayçiçekleri misali, yüzünü Türkiye'ye dönmüş, Türkiye'nin SİHA'larıyla, spordaki başarılarıyla vs. sevinen, adeta Türkiye ile nefes alıp veren büyük bir halk kitlesi var. Bu insanları da soydaş akraba topluluklarımız olarak ifade edebiliriz ve biz onlar için de projeler geliştirip hizmet üretiyoruz."

İnsan kaynağı yetiştirmek

YTB'nin henüz on yıllık bir kurum olduğunu söyleyen Eren, "Yaptığımız işlerin karşılığını da önümüzdeki on yıl içerisinde göreceğiz. Çünkü biz insan kaynağı yetiştirmeye yönelik işler yapıyoruz. Gürcistan'dan Makedonya'ya, Irak'tan Lübnan'a ve dünyanın daha birçok yerinde, çok farklı coğrafyalarda gençlere dokunmaya çalışıyoruz. Üçüncü faaliyet alanımız da bu. Birincisi, Türk diasporası için hizmet üretiyoruz. İkincisi, yurt dışı akraba topluluklarımız için hizmet üretiyoruz. Üçüncüsü de, uluslar arası öğrenci bursları veriyoruz" dedi.

Bugüne kadar 36 bin yabancı öğrenciye burs verdiklerini söyleyen Eren, "Bu öğrenciler, Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor. Mezunlarımız arasında, bugün çok önemli görevlere gelmiş isimler de var. Örneğin, Kosova'nın Bangladeş büyükelçisi, bizim mezunumuz. Bangladeş'e giderken Türkiye'ye geldi ve bizi ziyaret etti. Somali'nin savunma bakanı, Nur Muhammed Bey, yine bizim mezunumuz. Nijerya'nın en büyük iş adamlarından birisi yine bizim mezunumuz. Siyasette, akademide, bürokraside, sivil toplumda, kültür ve sanatta önemli konumlara gelmiş birçok mezunumuz var" dedi.

Gençlere tavsiyeler

Sohbet sırasında gençlere de tavsiyelerde bulunan Eren, "Ben, özellikle lise zamanında çok kitap okuma fırsatı buldum. Özellikle lise çağındaki gençlere çok kitap okumalarını öneririm. Elbette üniversite zamanında da okumak çok önemli ama benim lise zamanımda bu konuda dimağım daha açıktı. Üniversiteli kardeşlerimize de bizim gibi kurumların faaliyetlerini takip etmelerini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Keyifli sohbete musiki eşlik etti

Necip Karakaya'nın programın ilerleyen kısımlarında seslendirdiği musiki eserleriyle sohbet daha da keyifli bir hal aldı. Karakaya'ya zaman zaman Abdullah Eren de eşlik etti. Programın sonundaysa Tuba Dursun, Karakaya ile Eren'e çiçek takdiminde bulundu. Eren, "Bizleri böyle bir sohbette kıymetli Sultangazililerle buluşturan Sayın Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Abdullah Eren, Sultangazi, Türkiye, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultangazi'de Sultani Sohbetler programının ikincisi düzenlendi - Son Dakika


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