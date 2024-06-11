Sultangazi'de Yavru Kargayı Kurtarmak İsteyen Vatandaşa Diğer Kargalar Saldırdı - Son Dakika
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Sultangazi'de Yavru Kargayı Kurtarmak İsteyen Vatandaşa Diğer Kargalar Saldırdı

Sultangazi'de ağaçtan düşen yavru kargayı almak isteyen vatandaşa diğer kargalar saldırdı. Kask takarak kendini korumaya çalışan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda vatandaşın yavruyu kurtarmak için mücadelesi görüntülendi.

11.06.2024 12:41
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Sultangazi'de ağaçtan düşen yavru kargayı almak isteyen vatandaşa diğer kargalar saldırdı. Kask takarak kendini korumaya çalışan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü 50. Yıl mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ağaçtan düşen yavru kargayı gören vatandaşlar zarar görmemesi için aldıkları kargayı yuvasına koymak istedi. Ancak diğer kargalar yavruya zarar vereceği düşüncesi ile vatandaşa saldırmaya başladı. Bunun üzerine bir esnaf ise vatandaşa kendisini koruyabilmesi için motosiklet kaskı verdi. Kaskı takan vatandaş bir yandan yavruyu yuvasına koymaya çalıştığı esnada diğer kargaların saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayın yaşandığı cadde üzerinde esnaf olan Ramazan Erdinç, "Bizim buradaki ağaçtan yavru karga düştü. Karga düşünce diğer kargalarda sahiplenmeye çalıştı. Yerdeyken ona zarar verecekler diye korkuyorlardı. Her geçen insanlara saldırıyorlardı, insanlar yoldan geçemiyordu. Bizde yavruyu almaya çalıştık ama izin vermiyorlar, saldırıyorlar. Tesadüfen bir tane abimiz geçti. Motosiklet kaskını verdik. Yavruyu aldığı gibi direk kaçtı. Kargalar ona da saldırmaya çalıştı. O da ister istemez yavruyu elinden fırlattı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'de Yavru Kargayı Kurtarmak İsteyen Vatandaşa Diğer Kargalar Saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Yavru Kargayı Kurtarmak İsteyen Vatandaşa Diğer Kargalar Saldırdı - Son Dakika
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