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Sultangazi'de Yeni Bir Kültür Merkezi Hizmete Giriyor

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun tarafından 50. Yıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Cemil Meriç Kültür Merkezi, vatandaşların hizmetine girmek için gün sayıyor. Merkezde sanat ve mesleki eğitim atölyeleri, kadın spor salonu, kütüphane, taziye salonu ve çok amaçlı salon gibi pek çok fonksiyon bulunuyor. Sultangazi Belediye Başkanı, ilçenin gelişmesi ve en iyi hizmeti sunmak için bu tür tesislerin yapıldığını belirtti.

Sultangazi\'de Yeni Bir Kültür Merkezi Hizmete Giriyor
12.01.2024 - 15:22,  Güncelleme: 15:24
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Sultangazi'de yeni bir kültür merkezi daha hizmete giriyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun tarafından 50. Yıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Cemil Meriç Kültür Merkezi vatandaşların hizmetine girmek için gün sayıyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Cemil Meriç Kültür Merkezi, 50. Yıl Mahallemize çok yakıştı. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun, ilçe genelinde yaptığı 24 yeni kültür merkezi ve hizmet tesisi ile vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor. 50.Yıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Cemil Meriç Kültür Merkezi estetiği ve tarihi mimarisiyle dikkat çekiyor.

Hizmete girmek için gün sayan Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde pek çok fonksiyon bulunuyor. Tesiste bulunan Sanat ve Mesleki Eğitim Atölyeleri vatandaşların kişisel gelişimine ve kariyerlerine katkı sunacak. Kadın Spor Salonu kadınların rahat ve modern bir ortamda spor ve fitness yapabilmelerine imkan tanıyacak. Tesiste yer alan kütüphane özellikle gençlerin kitap okumasına, güzel bir ortamda ders çalışmasına fırsat verecek. Taziye Salonu ve çok amaçlı salon ise cenaze sahiplerinin taziyelerini kabul etmelerine ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapacak. Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde, bu fonksiyonlarının yanı sıra, Aile Sağlığı Merkezi ve 50.Yıl Mahallesi muhtarlığı ile PTT Şubesi yer alacak.

Kapsamlı hizmet alanları ile Cemil Meriç Kültür Merkezi'nin 50.Yıl Mahallesi'ne çok yakıştığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'nin dört bir yanına birbirinden güzel hizmet tesisleri yaptık. Bugüne kadar vadettiklerimizin 4,5 katı kadar hizmet yaptık. 24 Kültür Merkezi ve hizmet tesisimizden biri daha kısa süre içerisinde hizmete başlamış olacak. Sultangazi'nin gelişmesi, halkımızın en iyi hizmeti en kolay şekilde alabilmesi için bu hizmetleri üretiyoruz. Başarımızın arkasındaki en büyük güç komşularımızın bize verdiği destektir. Bundan sonra da komşularımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Cemil Meriç Kültür Merkezi, ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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