Sultangazi ve Binzhou Arasında Dostluk ve İş Birliği Adımları

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Çin'in Shandong eyaletine bağlı Binzhou şehrinden gelen resmi heyeti ağırladı. İki şehir arasında dostluk köprüsü kurma yolunda önemli adımların atıldığı toplantıda potansiyel iş birliği alanları üzerinde duruldu. Başkan Dursun, "Bu ziyaret, şehirlerimiz arasında kalıcı bir dostluğun başlangıcı oldu" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Çin'in Shandong eyaletine bağlı Binzhou şehrinden gelen resmi bir heyeti belediye binasında ağırladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, iki şehir arasında kültürel ve ekonomik iş birliğini geliştirme konuları ele alındı.

Türk-Çin heyetleri hazır bulundu

Binzhou Şehri Genel Sekreteri Ding Feng başkanlığındaki Çin heyetinde Binzhou Özel Ekonomi Geliştirme Hizmet Merkezi Direktörü Sun Guangcheng başta olmak üzere kentin çeşitli idari ve ekonomik kurumlarından üst düzey temsilciler yer aldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğindeki Türk heyetinde ise AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Komite Başkanı Halil Korkmaz, İstanbul Sanayi Odası Başkan Vekili İrfan Özhamaratlı, sanayici Fatih Songül ve Sultangazi Ayakkabı Üretim Derneği Başkanı Oktay Şamdanlı vardı.

Toplantıda dostluk mesajı

Görüşme sırasında Sultangazi ve Binzhou arasında potansiyel iş birliği alanları üzerinde duruldu. İki taraf da şehirlerinin güçlü yönlerini ve tecrübelerini paylaşarak somut proje fikirleri geliştirdi.

Eğitim ve gençlik programları

Kardeş okul eşleşmeleri, öğrenci değişim kampları ve staj programları aracılığıyla genç nesiller arasında kültürel etkileşimin artırılması planlanıyor. Bu sayede her iki şehrin gençlerine uluslararası deneyim fırsatları sunulması ve karşılıklı anlayışın pekiştirilmesi hedefleniyor.

Akıllı şehir ve dijital belediyecilik uygulamaları

Akıllı Şehir ve Dijital Belediyecilik Uygulamaları kapsamında Belediye hizmetlerinde dijital dönüşümün desteklenmesi, akıllı şehir teknolojilerinin paylaşılması ve ortak pilot projelerin geliştirilmesi planlanıyor. Binzhou'nun akıllı şehir tecrübeleriyle Sultangazi'nin yenilikçi yaklaşımının buluşturularak şehir yaşam kalitesinin yükseltilmesi projenin ana amaçlarından

Toplantının ana hedeflerinden biri de Sultangazi'nin zengin tarihi ve kültürel mirasının korunarak turizme kazandırılması oldu. Bu kapsamda özellikle Mimar Sinan'ın inşa ettiği Kırkçeşme Su Yolları ve Mağlova ile Güzelce Su Kemerleri gibi eşsiz tarihi yapıların, doğayla bütünleşmiş eko-turizm duraklarına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Görüşmede yaptığı konuşmada iki şehir arasındaki işbirliğinin önemine değinen Başkan Dursun, "Binzhou ile kurmayı hedeflediğimiz güçlü iş birliği, hem kültürel zenginlik hem de ekonomik kalkınma anlamında halkımıza yeni ufuklar açacak. Gençlerimiz için karşılıklı değişim programları düzenleyerek önyargıların yıkılmasına ve kalıcı dostluk köprülerinin kurulmasına öncülük etmek istiyoruz. Sultangazi Belediyesi olarak vizyoner bir yaklaşımla, şehrimizin geleceği için uluslararası iş birliklerine her zaman açığız" dedi. Başkan Dursun, Binzhou heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, en kısa zamanda Sultangazi'den bir heyetle Binzhou'ya iade-i ziyaret gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Toplantının ardından Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Çin heyetine Mimar Sinan Şehir Ormanı'nı gezdirdi. İki heyet, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL