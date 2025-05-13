Sultangazili Gençlerin mezuniyet heyecanı

Sultangazi Belediyesi bu yıl da geleneği bozmuyor. İlçedeki tüm liselerde 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenleniyor. Bu yılın ilk mezuniyet töreninin adresi Recep Tayyip Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi oldu. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da gençlerin mezuniyet heyecanını paylaştı.

Gençleri eğitim ve sosyal hayatta destekleyen projeleri hayata geçiren Sultangazi Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerinin mezuniyet heyecanına bu yıl da ortak oluyor. İlçedeki tüm 12. Sınıf öğrencileri için tüm okullarında mezuniyet töreni düzenleniyor.

Mezuniyet töreninin ilk adresi Recep Tayyip Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi oldu. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da özel günlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kepler havaya atıldı

Keplerini heyecanla havaya fırlatan gençlerin mutluluğu görülmeye değerdi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Okul birincisi öğrenciye Bosna Hersek gezisi hediye edildi. Öğrenciler, halay ve oyunlar eşliğinde mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Yol haritanız dik duruşunuz olsun"

Sultangazi Belediyesi Abdurrahman Dursun; "Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz bizim her şeyimiz. Belediye olarak gençleri ön planda tutan projeleri hayata geçiriyoruz. Gençlerimizle sürekli bir araya gelerek onların fikirlerini almaya gayret ediyoruz. Gençlerimizin mezuniyet heyecanına ortak olmak için her yıl mezuniyet töreni düzenliyoruz. Bu yıl mezuniyet törenlerimize Recep Tayyip Erdoğan Kız İmam Hatip Lisemiz ile başladık. Sırasıyla Sultangazi'deki tüm liselerde mezuniyet törenlerimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle pırıl genç kardeşlerimi tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamlarında da başarılarının devamını diliyorum. Sizler liseyi bitirerek yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Yaşadığınız zaman diliminde farklı farklı ön yargılarla karşılaşabilirsiniz. Size tavsiyem, bir yol haritanız olsun. Kendi şahsiyetiniz, bir duruşunuz olmalı. Dışarıdan gelecek müdahalelere karşı taviz vermeyecek bir duruşunuz olmalı. İnandığınız, güvendiğiniz yolda emin adımlarla ilerleyin" diye konuştu. - İSTANBUL