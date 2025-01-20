Sultanhisar'a 442 Milyon TL'lik Yatırım Ziyareti - Son Dakika
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Sultanhisar'a 442 Milyon TL'lik Yatırım Ziyareti

Sultanhisar\'a 442 Milyon TL\'lik Yatırım Ziyareti

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ yöneticileri, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'yı ziyaret ederek 442 milyon TL değerindeki yatırımları ve gerçekleştirilmiş altyapı projelerini değerlendirdi. Başkan Çerçioğlu, vatandaş odaklı hizmet anlayışının süreceğini belirtti.

20.01.2025 12:13  Güncelleme: 12:15
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'yı ziyaret ederek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Sultanhisar ilçesine gerçekleştirilen yatırım ve çalışmaları değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından Sultanhisar ilçesi genelinde gerçekleştirilen güncel değerler ile 442 milyon Türk Lirası değerindeki yatırımlar ziyarette ele alındı. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan 146 kilometre uzunluğundaki altyapı çalışması ile 130 kilometre uzunluğundaki yol çalışmasının yanı sıra Atça Hal Tesisi, Katı Atık Aktarma İstasyonu, Sultanhisar Spor ve Sosyal Tesisleri ile Sultanhisar ve Atça itfaiye binaları da ziyaretin ana başlıklarından oldu. Bürokratlar, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin Sultanhisar'da görev yapan birimleri ile de bir araya geldi. Kırsaldan kent merkezine kadar her gün Sultanhisarlı vatandaşları ziyaret ederek hizmetleri ulaştıran personeller aracılığı ile vatandaşlardan gelen görüş, talep ve önerileri değerlendiren bürokratlar, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile gelecekte yapılacak yatırımları şekillendiriyor.

"Yaptığımız çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor"

Aydın'ın tüm ilçelerinde çalışmaların ve yatırımların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemiz ve ASKİ tarafından Sultanhisar'da ve kentimiz genelinde yapılan yatırımların memnuniyet ile karşılanması bizleri gururlandırıyor. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaş odaklı belediyecilik hizmetlerimize devam edecek, Aydınımızın dört bir yanında yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanhisar'a 442 Milyon TL'lik Yatırım Ziyareti - Son Dakika

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