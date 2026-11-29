Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile iki öğrencinin evine konuk olarak öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, eğitim gören öğrencilere yönelik ziyaretler kapsamında Zafer Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rana Cihan ile Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi İlknur Yücetaş'ın evlerine konuk oldu. Ziyarette Kaymakam Ateş'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran da eşlik etti. Öğrenciler ve aileleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Ateş, gençlerin eğitim süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ateş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek ailelerine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.