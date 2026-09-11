Sultanhisar\'da okul güvenliği toplantısı Kaymakam Ateş başkanlığında yapıldı

Sultanhisar'da 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran da katıldı. Toplantıda yeni eğitim ve öğretim döneminde okullarda alınması planlanan güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Toplantıda okul ve okul çevrelerinin güvenliği, öğrencilerin okullara giriş ve çıkışları ile eğitim ortamlarının güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı alınacak tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılında güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.